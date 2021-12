Vaccin contre le Covid : programme de rappel en Occident pour « prolonger la pandémie », selon l’OMS | Monde | Des nouvelles

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les nouveaux programmes de rappel dans les pays occidentaux allongeraient inévitablement la pandémie. Lors d’une conférence de presse, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l’OMS, a déclaré que les programmes de rappel actuels promus par tous les dirigeants de Boris Johnson et Joe Biden à Emmanuel Macron et Olaf Scholz n’étaient qu’une « couverture ».

Le troisième vaccin a montré des résultats massifs pour protéger contre les symptômes graves et les variantes de Covid tels que Delta et Omicron et ralentir le nombre d’hospitalisations Covid.

Cependant, l’OMS affirme que des doses massives de vaccins ont été détenues dans les pays occidentaux en tant que troisièmes injections au lieu d’être envoyées dans les pays en développement où les premières doses sont nécessaires.

Le Dr Adhanom Ghebreyesus a déclaré: « Aucun pays ne peut se sortir de la pandémie. »

« Et les boosters ne peuvent pas être considérés comme un ticket pour aller de l’avant avec les célébrations prévues sans avoir besoin d’autres précautions. »

« Les programmes généraux de rappel sont susceptibles de prolonger la pandémie plutôt que d’y mettre fin en détournant l’approvisionnement vers les pays qui ont déjà des niveaux élevés de couverture vaccinale, donnant au virus plus de possibilités de se propager et de muter.

« Il est important de se rappeler que la grande majorité des hospitalisations et des décès concernent des personnes non vaccinées, et non des personnes non dopées.

« Et nous devons être clairs sur le fait que les vaccins dont nous avons besoin doivent rester efficaces contre les variantes Delta et Omicron. »

Il a déclaré que seulement la moitié des États membres de l’OMS avaient été en mesure d’atteindre l’objectif de vacciner 40 pour cent de leur population d’ici la fin de l’année « en raison de distorsions de l’offre mondiale ».

L’OMS a également conseillé aux gens de ne pas célébrer Noël avec de grands rassemblements compte tenu de la vague d’Omicron.

Le Dr Adhanom Ghebreyesus a déclaré : « Un événement annulé vaut mieux qu’une vie annulée.

« Il vaut mieux annuler maintenant et célébrer plus tard que de célébrer maintenant et de pleurer plus tard. »