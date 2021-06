Vaccin contre le Covid : une nouvelle étude montre que les personnes ayant reçu un vaccin mNRA peuvent être protégées à vie | Royaume-Uni | Nouvelles

Une nouvelle étude publiée lundi a révélé que les personnes vaccinées avec un vaccin à ARNm seront protégées pendant des années contre le virus mortel et n’auront pas besoin de rappels tant que le virus ne mute pas et n’évolue pas plus loin qu’il ne l’a fait. Cependant, comme on l’a vu l’année dernière avec de nombreuses nouvelles variantes faisant surface, l’avenir du virus est incertain.

L’étude a révélé que les personnes qui ont eu le coronavirus puis ont reçu le vaccin auront une immunité qui durera des années et même toute une vie.

Le Dr Ali Ellebedy est l’immunologiste de l’Université de Washington à St. Louis qui a dirigé l’étude.

“C’est un bon signe de la durabilité de notre immunité contre ce vaccin”, a-t-il déclaré au New York Times.

Cette nouvelle recherche n’inclut pas les vaccins Johnson&Johnson et AstraZeneca, qui sont tous deux similaires dans leur structure – tous deux sont des vaccins à vecteur viral.

LIRE LA SUITE : Le vaccin Covid affecte-t-il votre fertilité ? Expert – « Aucune preuve »

Bien que l’étude se soit concentrée sur les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer, le Dr Ellebedy a déclaré que les résultats peuvent également être appliqués à Moderna, car ils sont tous deux des vaccins mNRA.

Sur les 14 participants, plus de la moitié avaient déjà eu le coronavirus.

Le Dr Ellebedy a prélevé cinq fois des échantillons des ganglions lymphatiques pour examiner l’efficacité des vaccins – ils ont prélevé des échantillons trois semaines, quatre semaines, sept semaines et 15 semaines après la première dose du vaccin.

Les résultats ont montré que même après quatre mois, le vaccin était toujours actif et n’avait pas perdu de son efficacité.

L’étude n’a pas examiné les effets du vaccin dans la bataille contre la variante Delta qui sévit actuellement au Royaume-Uni et en Europe.