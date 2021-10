Vaccin Covid-19 Approbation de Covaxin: l’OMS demande plus de données à Bharat Biotech pour une licence d’utilisation d’urgence

Le processus de GUE est effectué par l’OMS et le Groupe consultatif technique d’experts indépendants qui déterminent si le vaccin est de qualité garantie, sûr et efficace.

L’autorisation d’utilisation d’urgence (EUL) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le vaccin Covid-19 de Bharat Biotech, Covaxin, a été retardée. Le groupe consultatif technique (TAG) indépendant de l’OMS, qui s’est réuni le 26 octobre pour examiner l’autorisation d’urgence, a demandé des éclaircissements supplémentaires au fabricant de vaccins, Bharat Biotech, sur le Covaxin.

Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a tweeté que le TAG avait demandé des éclaircissements supplémentaires à la société pour procéder à une évaluation finale des risques et des avantages de l’EUL pour l’utilisation mondiale de Covaxin. « Il se réunira pour l’évaluation finale le 3 novembre si les données sont reçues bientôt », a déclaré Swaminnathan.

Le processus de GUE est effectué par l’OMS et le Groupe consultatif technique d’experts indépendants qui déterminent si le vaccin est de qualité garantie, sûr et efficace.

Selon l’OMS, Bharat Biotech avait soumis des données à l’OMS sur une base continue et a également soumis des informations supplémentaires à la demande de l’OMS le 27 septembre. Les experts de l’OMS examinent ces informations et si elles répondent à toutes les questions soulevées, l’évaluation de l’OMS serait finalisée. . Bharat Biotech a soumis pour la première fois des données à l’OMS le 6 juillet 2021.

L’EUL de l’OMS est requise pour l’exportation des vaccins Covid-19 vers les pays à revenu faible et intermédiaire. L’OMS avait clairement indiqué que pendant que les gens attendaient sa recommandation pour le Covaxin de Bharat Biotech, elle ne ferait pas de compromis et devait évaluer sa sécurité et son efficacité avant d’autoriser une licence d’urgence.

