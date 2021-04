Vaccin Covid-19: après les découvertes du Royaume-Uni, l’Inde élargira l’examen des effets secondaires probables de Covishield, Covaxin

Les autorités indiennes, y compris le Comité national pour les effets indésirables consécutifs à la vaccination (MAPI), ont désormais décidé d’élargir l’examen des effets indésirables et vont désormais analyser environ 19500 cas bénins,

Les préoccupations concernant les effets secondaires possibles du vaccin Oxford University-AstraZeneca Covid-19 faisant surface dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les autorités indiennes ont décidé d’élargir le champ des données pour analyser les cas probables d’effets secondaires chez les bénéficiaires qui ont été vaccinés avec le vaccin AstraZeneca ainsi que le Covaxin de Bharat Biotech, a rapporté The Indian Express. La décision des autorités indiennes fait suite à la liste des caillots sanguins «inhabituels» (thrombose) et des plaquettes sanguines anormalement basses (thrombocytopénie) comme effets secondaires «extrêmement rares» du vaccin AstraZeneca par l’Autorité européenne des médicaments (EMA). L’EMA a également constaté que ces caillots sanguins ont été trouvés à des endroits tels que des veines à l’intérieur du cerveau, de l’abdomen, ainsi que d’autres artères du corps.

Le vaccin Covid-19 de l’Université d’Oxford-AstraZeneca est fabriqué par le Serum Institute of India (SII) en Inde et sous la marque Covishield et est l’un des deux vaccins Covid-19 actuellement inoculés dans le pays. Réagissant au développement lié au vaccin Covishield, le président de la Fondation de la santé publique de l’Inde, le Dr Srinath Reddy, a déclaré que les régulateurs indiens des médicaments devraient désormais également fournir des données sur des événements indésirables similaires qui pourraient s’être produits dans le pays.

Les autorités indiennes, y compris le Comité national pour les effets indésirables consécutifs à la vaccination (MAPI), ont maintenant décidé d’élargir l’examen des effets indésirables et vont désormais analyser environ 19 500 cas bénins, a rapporté l’Indian Express. L’examen des données devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Une source proche a déclaré à The Indian Express que les autorités avaient pris l’initiative de ce qui était dit sur le vaccin par les autorités britanniques. La source qui voulait rester anonyme a également déclaré que l’examen des données se concentrera exclusivement sur la question de la coagulation sanguine.

Il reste à voir si l’Inde suivra l’exemple du Royaume-Uni et émettra un avis après l’achèvement de l’analyse. La source a déclaré à l’Indian Express que s’il était nécessaire d’émettre un avis mis à jour, celui-ci serait émis par les canaux appropriés. Cependant, la source a ajouté qu’une corde raide devra être franchie car un avis mal réfléchi pourrait en fait alarmer le vaccin Covishield, qui constitue le plus grand nombre de stocks de vaccins dans le pays. Les retombées négatives pourraient également causer plus de dégâts en Inde car il n’y a qu’une seule alternative à Covishield par rapport aux pays européens qui ont des alternatives comme les vaccins Pfizer, Moderna, entre autres.

Malini Aisola, qui est co-organisatrice du groupe d’activistes de patients All India Drug Action Network (AIDAN), s’est déclarée préoccupée par le manque d’enquêtes sérieuses et d’échange d’informations sur les événements indésirables probables résultant du vaccin alors même que de plus en plus de vaccins AstraZeneca sont administrés. en Inde par rapport à tout autre pays.

