Vaccin Covid-19: Biological E obtient le feu vert du DCGI pour les essais de phase 2/3 sur les enfants et les adultes

« Les approbations de la DCGI nous inciteront à aller de l’avant et à produire le vaccin Covid-19 pour répondre aux besoins vaccinaux du pays. Ces approbations aideront également à soutenir les dépôts ultérieurs auprès de l’Organisation mondiale de la santé », Bio E MD Mahima Datla.

Biological E a reçu l’approbation du Drugs Controller General of India (DCGI) pour commencer les essais de phase III pour son vaccin Covid-19, Corbevax, pour les adultes et les essais de phase II/III pour les enfants.

Le comité d’experts en la matière (SEC) de la Central Drugs Standard Control Organization a examiné les données des essais cliniques de phase I et II de la société et a approuvé l’essai d’innocuité et d’immunogénicité chez l’adulte. Bio E a également reçu l’approbation pour une étude de phase II/III visant à évaluer l’innocuité, la tolérabilité et l’immunogénicité de Corbevax chez les enfants de cinq ans et plus ainsi que les adolescents.

La société basée à Hyderabad a reçu le soutien du département de biotechnologie (DBT) du ministère de la science et de la technologie et du Conseil d’assistance à la recherche en biotechnologie (BIRAC) depuis le stade préclinique jusqu’aux études cliniques de phase III et une aide financière d’environ Rs 100 crore .

L’entreprise s’est engagée à fournir 300 millions de doses d’ici la fin de l’année au gouvernement. Le ministère de la Santé a versé une avance de 1 500 crores de roupies à Biological E pour la réservation de ces fournitures.

Renu Swarup, secrétaire du DBT et président du BIRAC, a déclaré que le département était déterminé à développer des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces.

Le vaccin Covid-19 à deux doses, administré à 28 jours d’intervalle, s’est avéré sûr, bien toléré et immunogène dans les essais de phase II.

