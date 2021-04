Vaccin Covid-19: Covaxin montre une efficacité de 78% dans les essais de phase 3, selon Bharat Biotech

L’analyse intermédiaire était basée sur 87 cas symptomatiques de Covid-19.

Les résultats intermédiaires des essais de phase 3 sur Covaxin ont montré une efficacité clinique de 78% contre la maladie Covid-19 légère, modérée et sévère, ont déclaré mercredi les fabricants Bharat Biotech et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Balram Bhargava, secrétaire du département de la recherche en santé et directeur général de l’ICMR, a déclaré que Covaxin fonctionnait bien contre la plupart des variantes du SRAS-CoV-2.

L’efficacité de Covaxin contre la maladie grave de Covid-19 était de 100% avec un impact sur la réduction des hospitalisations, tandis que l’efficacité contre l’infection asymptomatique de Covid-19 était de 70%, a déclaré la société.

Covaxin a été développé avec des souches de semences de l’Institut national de virologie et les essais cliniques de phase 3 ont été cofinancés par l’ICMR. Les résultats de l’innocuité et de l’efficacité de l’analyse finale seront disponibles en juin et le rapport final sera soumis à une publication à comité de lecture.

La société a étendu la capacité de plusieurs installations à Hyderabad et à Bengaluru pour être en mesure de produire 700 millions de doses par an.

L’analyse intermédiaire était basée sur 87 cas symptomatiques de Covid-19. En raison de la récente augmentation des cas, 127 cas symptomatiques ont été enregistrés, ce qui a donné une estimation ponctuelle de l’efficacité du vaccin à 78%. L’étude de phase 3 a recruté 25 800 participants âgés de 18 à 98 ans, dont 10% de plus de 60 ans, avec une analyse menée 14 jours après la deuxième dose.

Bharat Biotech CMD Krishna Ella a déclaré que l’efficacité contre le SRAS-Cov-2 a été établie et a aidé à réduire les hospitalisations dans les cas graves de Covid-19 et à réduire la transmission de la maladie dans les infections asymptomatiques. Covaxin a démontré sa sécurité dans les essais cliniques sur l’homme et lors de son utilisation en cas d’urgence, a ajouté Ella.

La société prévoit de mener des essais cliniques en Inde et dans le monde pour évaluer sa sécurité et son immunogénicité dans les groupes d’âge plus jeunes, l’impact des doses de rappel et la protection contre les variantes du SRAS-CoV-2, a-t-il déclaré.

Le vaccin développé par l’ICMR et Bharat Biotech a été approuvé et introduit initialement par autorisation d’utilisation d’urgence dans le cadre du mode essai clinique.

