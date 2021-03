Vaccin Covid-19: En attendant votre tour? Vous pouvez prendre l’aide de votre assureur

Pour accélérer le processus de vaccination, le gouvernement fait appel à diverses organisations.

La pandémie de Covid-19 n’est pas encore terminée. Après une brève accalmie, l’infection se propage à nouveau rapidement alors même que le processus de vaccination est en cours. La flambée des cas positifs a nécessité un processus de vaccination plus rapide pour dépasser le virus infectant les personnes avec des vaccins immunisant les individus.

Pour accélérer le processus de vaccination, le gouvernement fait appel à diverses organisations. Dans le cadre de cette politique, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances a demandé à toutes les compagnies d’assurance de prendre des mesures pour aider leurs assurés, employés et agents à se faire vacciner conformément à leur condition d’éligibilité.

Les conditions d’éligibilité ont été fixées par le gouvernement pour donner la priorité aux personnes les plus susceptibles d’être infectées, comme les agents de santé et les guerriers de première ligne qui ont la priorité, suivis des personnes de plus de 60 ans et des personnes de plus de 45 ans souffrant de comorbidités, etc.

Alors que le gouvernement sensibilise à l’importance de se faire vacciner pour contenir la propagation du nouveau coronavirus Covid-19, il souhaite également que différentes organisations sensibilisent les personnes qui leur sont associées et assurent leur vaccination.

Ainsi, au cas où vous auriez souscrit une assurance, que ce soit une assurance-vie, une assurance maladie ou toute autre assurance, vous recevrez non seulement des SMS et des e-mails de votre assureur pour vous faire prendre conscience de l’importance du vaccin Covid-19, mais aussi obtenir de l’aide pour pré-réserver un créneau dans un établissement gouvernemental ou privé selon votre choix pour obtenir le vaccin.

Assurance maladie: avez-vous besoin d’une vaccination pour faire des réclamations Covid-19?

Une fois la première dose de vaccin administrée à un preneur d’assurance, conformément aux instructions de l’IRDAI, la compagnie d’assurance concernée doit également rappeler à l’assuré de prendre la deuxième dose de vaccin à temps.

Cependant, un assureur peut sensibiliser et aider ses assurés dans les créneaux de pré-réservation à se faire vacciner, mais ne peut pas les forcer à prendre le vaccin car il n’y a aucune disposition de rejet des réclamations liées à Covid au cas où un assuré éligible ne parviendrait pas à obtenir le vaccin à temps et obtient Covid-19 positif par la suite.

