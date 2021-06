Il faut noter qu’une seule dose de ce vaccin fabriqué en Inde peut coûter environ Rs 1 410.

Bharat Biotech International, basé à Hyderabad, le fabricant du vaccin Covid-19 Covaxin, a justifié le prix plus élevé de son vaccin par rapport à d’autres disponibles pour le secteur privé en Inde. Dans un communiqué publié mardi, la société a également déclaré que “le prix de fourniture de Covaxin au gouvernement indien à Rs 150 / dose est un prix non compétitif et clairement non durable à long terme”. Il a déclaré qu’un prix plus élevé sur les marchés privés est nécessaire pour compenser une partie des coûts.

Il convient de noter qu’une seule dose de ce vaccin fabriqué en Inde peut coûter environ Rs 1 410 (y compris la TPS et les frais d’administration de l’hôpital) dans un établissement privé. D’autre part, Covishield est disponible à Rs 780 la dose et le Sputnik V de la Russie vous coûtera Rs 1 145 en Inde.

Bharat Biotech a expliqué que le prix du vaccin dépend de divers facteurs tels que le coût des marchandises et des matières premières, les défaillances des produits, les dépenses de développement de produits à risque, les excédents de produits, l’ensemble des dépenses en capital pour la mise en place d’installations de fabrication suffisantes, les dépenses de vente et de distribution, les volumes d’approvisionnement. et les engagements en plus des autres dépenses courantes de l’entreprise.

Il a également expliqué que Covaxin est un vaccin à cellules Vero inactivées à virion entier et implique un processus de fabrication très complexe. « Le processus est très complexe car l’ingrédient critique est basé sur des virus vivants qui nécessitent des méthodes de confinement et de purification à plusieurs niveaux très sophistiquées. Des normes de purification aussi élevées entraînent automatiquement des pertes de processus importantes et de faibles rendements sauvent le résultat d’un vaccin hautement purifié et sûr », indique le communiqué.

Parlant du prix plus élevé de Covaxin pour les acteurs du secteur privé, la société a déclaré que cela était purement dû à des raisons commerciales fondamentales.

«Comme indiqué par le gouvernement indien, moins de 10 % de notre production totale de vaccin à ce jour a été fournie à des hôpitaux privés, tandis que la majeure partie de la quantité restante a été fournie aux gouvernements des États et centraux. Dans un tel scénario, le prix moyen pondéré de toutes les fournitures réalisées par Bharat Biotech est inférieur à 250 Rs par dose », a déclaré la société.

Bharat Biotech a déclaré qu’il avait jusqu’à présent investi plus de 500 crores de roupies à risque sur ses propres ressources pour le développement de produits, les essais cliniques et la mise en place d’installations de fabrication. La société a souligné que la réalisation à bas prix pour les innovateurs locaux entrave l’innovation et le développement de produits en Inde.

Les experts ont cependant toujours soutenu que toute analyse des prix doit également prendre en compte les volumes vendus au gouvernement, aux entités mondiales et privées qui sont également normalement très élevés, ce qui justifie une baisse des prix. De même, les coûts de développement technologique et les coûts des essais cliniques sont beaucoup plus bas en Inde qu’à l’étranger, ce qui accroît la baisse des prix. Enfin, la présentation en flacon de 20 flacons dose par exemple ajoute aux économies, d’où l’argument en faveur d’une baisse des prix.

