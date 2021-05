Vaccin COVID-19: grande disparité des frais de vaccination dans les hôpitaux privés en Inde

Actuellement, il y a une différence de Rs 200 à Rs 250 dans les prix pratiqués par divers hôpitaux.

Politique de vaccination contre le COVID-19 en Inde: Le Centre avait mis en place au début de ce mois une politique de vaccination COVID-19 pour faciliter la campagne de vaccination de la troisième phase. Cependant, cela aurait pu entraîner de la confusion et de grandes différences dans le montant facturé par les hôpitaux privés pour l’administration du vaccin, selon un rapport publié par IE. Cette différence, indique le rapport, existe non seulement entre les hôpitaux de différentes villes, mais également entre différents hôpitaux d’une même ville.

HN Reliance, basée à Mumbai, facturait lundi 700 Rs pour une dose de Covishield selon l’application CoWIN. Notamment, le Serum Institute of India (SII) facture 600 roupies aux hôpitaux privés pour une dose du vaccin. Pendant ce temps, l’hôpital Nanavati de la ville facturait Rs 900 pour le même vaccin, Rs 300 de plus que le prix facturé par SII. L’hôpital Nanavati est géré par Radiant Life Care, qui gère également l’hôpital BL Kapur de Delhi et Max Healthcare en Inde du Nord. Ainsi, ces hôpitaux facturent également Rs 900 pour le jab.

Dans tout le pays, les hôpitaux des groupes Apollo et Fortis facturent 1250 roupies pour une dose de Covaxin de Bharat Biotech, selon CoWIN. C’est 50 roupies au-dessus du prix auquel le fabricant fournit une dose aux hôpitaux privés. D’autre part, l’hôpital Woodlands, basé à Calcutta, facture 1 500 roupies aux bénéficiaires pour une dose du vaccin. Le même prix était facturé par le BGS Gleneagles Global Hospital for Covaxin, basé à Bengaluru, comme le 5 mai, indique le rapport, citant une analyse de Malini Aisola, co-organisatrice du All India Drug Action Network, et de Siddhartha Das, physicienne théorique. . Le duo a travaillé sur la question de l’accès aux vaccins et a analysé les prix pratiqués par les hôpitaux privés situés dans les grandes villes de l’Inde selon le portail CoWIN pour la période du 5 au 8 mai.

L’hôpital de Bengaluru a cependant précisé qu’il facturait Rs 1 500 pour les doses en cas de rendez-vous pour les deux premiers jours seulement. À l’heure actuelle, il a déclaré qu’il administrait les vaccins pour le vaccin à Rs 1250 lui-même, et Rs 1500 par dose n’est facturé que dans les cas où les vaccins sont administrés dans des immeubles d’appartements ou des bureaux d’entreprise, et cela est uniquement dû au voyage supplémentaire. coûts et frais logistiques impliqués.

Actuellement, il y a une différence de Rs 200 à Rs 250 dans les prix pratiqués par divers hôpitaux. Mais dans tous les cas, les coûts sont bien plus élevés par rapport à la charge de Rs 250 que les hôpitaux privés facturaient aux groupes prioritaires pour l’administration des vaccins.

Selon le rapport, Aisola a déclaré que quelques grands groupes hospitaliers monopolisaient l’approvisionnement en vaccins, certains ayant reçu leurs stocks avant même le début du mois, tandis que de nombreux États ont du mal à avoir accès à ces vaccins.

De plus, alors que précédemment le Centre avait rendu obligatoire pour les hôpitaux de ne pas facturer plus de Rs 100 sur le coût d’achat des vaccins, il n’y a maintenant aucune transparence concernant la marge des hôpitaux privés, a déclaré Aisola, ajoutant qu’il semblait que étant donné que les hôpitaux privés ont été les premiers à déménager une fois que la tarification gratuite a été ouverte, ils facturent tout ce que les clients seraient prêts à payer puisque la demande est bien plus que l’offre pour le moment.

Cependant, les chefs de file de l’industrie ont estimé que la différence de prix était fondée sur plusieurs autres facteurs. Par exemple, le groupe Apollo avait commencé à négocier avec Bharat Biotech en novembre de l’année dernière et a ainsi pu se procurer le vaccin à Rs 1000 par dose, selon le rapport, citant la vice-présidente exécutive du groupe, Shobana Kamineni. Sur ce, le groupe facture Rs 200 pour l’administration plus la consultation et un autre Rs 50 pour la TPS.

