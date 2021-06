Vaccin Covid-19 : il est temps de tester le mélange Covishield-Covaxin pour la réponse immunitaire contre le variant D

La question déroutante qui se poserait dans la plupart des esprits est de savoir comment un vaccin qui produit moins d’anticorps est plus protecteur contre une infection par percée.

La rivalité fraternelle entre Covishield et Covaxin, qui a brièvement éclaté au moment de leurs approbations d’urgence en janvier 2021, s’est à nouveau déclenchée récemment lorsque des chercheurs indiens ont partagé des données de pré-publication sur la réponse immunitaire induite par le vaccin avec les médias. L’étude a été menée sur 515 travailleurs de la santé (tous médecins) dans 22 villes de 13 États, de janvier à mai 2021, après leur vaccination.

La grande majorité des participants ont reçu Covishield, bien que le plus petit nombre recevant Covaxin soit variablement signalé comme 90 et 93 dans le rapport. Les participants ont été testés pour les anticorps contre la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2, après la première dose et la deuxième dose de chaque vaccin. Des infections de pointe au Covid-19 ont également été enregistrées. Après deux doses des deux vaccins, 95% ont montré une séropositivité pour les anticorps testés.

Les chercheurs rapportent que les anticorps contre la protéine de pointe étaient plus élevés chez ceux qui ont reçu Covishield que chez ceux qui ont reçu Covaxin. Ils ont déclaré que le premier groupe avait des taux d’anticorps 10 fois plus élevés que le second, après la première dose. Après la deuxième dose, la différence était de six fois. Les auteurs précisent que parmi ceux qui « n’ont jamais eu de Covid », 97,8 % de ceux qui ont reçu les deux doses de Covishield étaient séropositifs pour les anticorps, contre 79,3 % des receveurs de Covaxin à deux doses.

Les infections par percée ont été définies comme « un test positif pour le virus deux semaines ou plus après la deuxième dose ». Ici, il a été rapporté que les receveurs de Covaxin s’en sortaient mieux, avec 2,2% de ce groupe testés positifs, contre 5,5% dans le groupe Covishield. La petite taille de l’échantillon du groupe Covaxin donne de larges intervalles de confiance à 95 % (bandes d’incertitude) autour des estimations ponctuelles dérivées de ce groupe. Même si les estimations ponctuelles semblent différentes, le chevauchement des intervalles de confiance ne permettra pas de conclure sur des différences réelles entre les groupes.

Les rapports des médias sur ce rapport non examiné par des pairs ont attiré un commentaire critique d’un scientifique associé à Covaxin, qui a souligné qu’un précédent Covid n’était exclu que par les antécédents offerts et non par des tests en laboratoire pour le virus ou les anticorps de base. L’implication était que les individus non testés peuvent avoir eu une infection Covid asymptomatique entraînant une immunogénicité accrue après la vaccination. Si ces personnes faisaient partie du groupe Covishield numériquement beaucoup plus important, des taux d’anticorps plus élevés seraient le résultat de l’effet combiné de l’infection et de la vaccination et non de cette dernière seule.

Si l’on se fie uniquement aux estimations ponctuelles rapportées, sans se soucier de la large bande d’incertitude, des explications doivent être recherchées pour les effets contrastés des deux vaccins sur l’activité et la protection. La question déroutante qui se poserait dans la plupart des esprits est de savoir comment un vaccin qui produit moins d’anticorps est plus protecteur contre une infection par percée.

Des bases théoriques existent, pour expliquer. Covishield porte le code pour la production de la protéine de pointe dans le corps du receveur, pour déclencher des anticorps puissants contre cet antigène. D’autres parties du virus SARS-CoV-2 ne sont pas introduites dans le corps. La covaxine, quant à elle, est un virus inactivé qui offre au système immunitaire du corps un plus grand plateau d’antigènes contre lesquels réagir. Au fur et à mesure que la réponse immunitaire du corps se propage, la production d’anticorps contre l’antigène protéique de pointe peut être moins intense. C’est l’effet jet d’eau versus l’effet douche.

Pour la même raison, d’une réponse immunitaire généralisée, Covaxin peut offrir une meilleure protection contre l’infection révolutionnaire par des variantes qui ont développé des mutations contre l’anticorps anti-protéine de pointe. Le parapluie de protection est plus large, car d’autres antigènes viraux peuvent également être ciblés par l’immunité à large bande induite par le virion entier inactivé. Les variantes peuvent échapper aux anticorps spécifiques aux protéines de pointe, qui peuvent être plus abondants mais moins efficaces après Covishield. Des preuves du monde réel, fournies récemment par Public Health England, montrent une efficacité réduite des vaccins spécifiques aux protéines de pointe contre les variantes A et D, qui circulaient toutes deux en Inde pendant la période d’étude. De janvier à mars, la variante A était assez importante dans plusieurs régions de l’Inde.

La variante D a partagé la scène avec la variante A en mars, mais a depuis accaparé la vedette. À nous de déterminer si la protection apparemment meilleure offerte par Covaxin contre les infections révolutionnaires nécessite de meilleures études, avec des échantillons plus grands et des tests génomiques ajoutés dans la mesure du possible. Les niveaux d’anticorps de base auraient aidé. Cependant, ce qui compte dans le monde réel, c’est la réponse à la question « dans quelle mesure le vaccin a-t-il protégé contre les infections à percée et les graves Covid-19 ? Sans données adéquates pour répondre à cette question, toute discussion sur l’efficacité comparative restera désespérément futile. L’histoire de la médecine regorge d’études qui ont produit des résultats impressionnants sur des variables intermédiaires de substitution, mais qui n’ont pas eu d’impact sur les résultats cliniques significatifs dans les essais.

Les corrélats de la protection vaccinale ne se limitent pas aux seuls anticorps. Les lymphocytes T jouent également un rôle très important, à la fois dans la réponse précoce et dans le stockage de la mémoire des antigènes qu’ils rencontrent. Après l’épidémie de SRAS (2001-2003), aucun des survivants n’a d’anticorps après six ans, tandis que des cellules T mémoire ont été détectées après 17 ans. Alors que les anticorps combattent les virus dans le sang, les lymphocytes T offrent une protection contre les infections virales intracellulaires comme Covid-19.

Le mélange des vaccins pour les deux injections suscite également un intérêt scientifique. Une étude allemande récente, portant sur 26 jeunes, a observé qu’un mélange d’injections d’AstraZeneca et de Pfizer produisait des niveaux 3,9 fois plus élevés d’anticorps neutralisants contre les variantes Alpha et Beta. Il est peut-être temps pour nos scientifiques de tester si un mélange de Covishield et de Covaxin améliorera à la fois la puissance et la protection contre la variante D. Les frères et sœurs peuvent alors combattre le virus ensemble et non les uns contre les autres.

L’auteur, cardiologue et épidémiologiste, est président de la Public Health Foundation of India

Les vues sont personnelles

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.