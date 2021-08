Vaccin Covid-19: Johnson & Johnson obtient un feu vert d’utilisation d’urgence pour un vaccin à dose unique

in

Le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson et Johnson est approuvé pour une utilisation d’urgence en Inde”, a tweeté samedi le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya.

Le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson (J&J) a été approuvé samedi pour une utilisation d’urgence en Inde. « L’Inde élargit son panier de vaccins. Le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson et Johnson est approuvé pour une utilisation d’urgence en Inde », a tweeté samedi le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya. Il s’agit du cinquième vaccin Covid-19 à recevoir une approbation d’utilisation d’urgence en Inde et renforcerait encore la lutte collective du pays contre Covid-19, a déclaré le ministre.

J&J avait retiré il y a une semaine sa demande de réalisation d’essais cliniques de phase 3 en Inde pour son vaccin. C’était après que le gouvernement indien a renoncé à cette exigence pour les vaccins qui avaient des approbations d’organismes de réglementation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et au Japon. Cela a été fait pour accélérer le processus d’approbation des vaccins dans le pays et accélérer la vaccination.

Le pays a déjà quatre vaccins approuvés à ce jour, dont le Covishield de l’Institut indien du sérum, le Covaxin de Bharat Biotech, le Sputnik V et le Moderna de la Russie, faisant de J&J le cinquième. Moderna n’a pas encore lancé son vaccin en Inde. En Inde, J&J a noué des liens avec Biological E pour le transfert de technologie et la fabrication du vaccin Covid-19 en Inde.

J&J avait reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA américaine en février de cette année. J&H a également une demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la Commission européenne et a obtenu une liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé pour son vaccin Covid-19.

Ce vaccin unique a été développé par les sociétés pharmaceutiques Janssen de J&J. Le vaccin monodose J&J Covid-19 doit être conservé à 2-8°C. Selon J&J, leur vaccin Covid-19 à injection unique avait démontré une forte activité d’anticorps neutralisants contre la variante Delta à propagation rapide. Cette variante est dominante en Inde. Leurs données ont montré que la durabilité de la réponse immunitaire a duré au moins huit mois. Globalement, le vaccin a eu une efficacité de 85% contre la maladie Covid-19 sévère et critique.

Le pays a franchi samedi la barre des 50 crores dans l’administration de la vaccination. Il y a eu 38 628 nouveaux cas quotidiens signalés dans le pays, portant le nombre de cas actifs à 4,12 lakh cas avec un taux de positivité quotidien des cas de 2,21%.

