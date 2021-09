Vaccin Covid-19 : la dose de rappel n’est toujours pas le thème central des discussions, la couverture vaccinale complète reste la priorité absolue, selon le DG de l’ICMR

La vaccination complète de l’ensemble de la population est absolument essentielle et il ne peut y avoir aucune violation de cette idée

Alors que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays à revenu élevé se préparent pour une campagne de rappel de vaccins Covid-19 avec la flambée de cas de variante Delta, le ministère de la Santé de l’Union a maintenu jeudi que l’Inde; la priorité continuera à atteindre la double dose de vaccination pour l’ensemble de la population et pour le moment, le souci d’une dose de rappel ne fait pas partie de la réflexion scientifique de l’équipe centrale.

Jeudi, le Dr Balram Bhargava, DG ICMR, a souligné que même avec plusieurs études suggérant que l’efficacité des vaccins ou des anticorps produits diminue après une certaine période d’administration des deux doses, il existe d’autres formes d’immunité contre l’infection pouvant protéger un individuel. Ainsi, à l’heure actuelle, l’augmentation de la couverture vaccinale en deux doses reste une priorité de santé publique pour le centre.

L’Inde a vacciné 62 pour cent de sa population avec la première dose de vaccination, tandis que 20 pour cent de la population éligible est déjà complètement vaccinée. Bhargava a en outre souligné que la vaccination complète est la principale préoccupation; il n’y a aucune discussion autour de la dose de rappel. Il a en outre informé que plusieurs agences ont recommandé que les niveaux d’anticorps ne soient pas mesurés comme les études car le corps a une immunité cellulaire, une immunité muqueuse en plus de l’immunité acquise par le vaccin. La vaccination complète de toute la population est absolument essentielle et il ne peut y avoir de violation de cette idée, a-t-il affirmé.

Jeudi, le ministère de la Santé parlant de la préparation du pays au Covid-19 a souligné que 1 595 usines qui génèrent de l’oxygène médical ont été mises en service et qu’elles fournissent actuellement 1 088 MY d’oxygène médical dans les hôpitaux du pays.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a en outre informé que 731 des 1 595 usines mises en place avaient été créées à partir des ressources du gouvernement central et fournissaient 1 024 MT d’oxygène médical dans les hôpitaux. Les usines PSA restantes qui ont été mises en service par le gouvernement de l’État ou par d’autres moyens fourniront 1 065 MT d’oxygène médical. Par ailleurs, sur les fonds RSE, les fonds MPLAD, les fonds collectivités territoriales – 2 140 centrales PSA sont en cours de mise en service ; une fois qu’ils seront terminés, 2 289 tonnes d’oxygène médical seront disponibles », a déclaré Bhushan.

Le Dr VK Paul, chef du groupe de travail indien Covid-19, a réitéré que les deux à trois prochains mois seront cruciaux pour le pays en termes de cas de Covid en raison de la prochaine saison des fêtes qui verra le rassemblement de personnes. Toute augmentation précoce du nombre de cas doit être maîtrisée. Les premières estimations indiquent qu’au cours des trois prochains mois, le pays deviendra plus vulnérable, en particulier en octobre et novembre, les mois de Navratri et de Diwali. Le Centre doit redoubler de prudence et faire avancer le programme de vaccination en tant que seul bouclier contre la troisième vague de la pandémie, a-t-il conseillé.

