Vaccin Covid-19: la production nationale de Spoutnik V débutera en août; 50 doses lakh pour arriver d’ici la fin juin

Mise à jour sur le vaccin Covid-19 en Inde: pour clarifier la disponibilité du vaccin Spoutnik V en Inde, l’ambassadeur indien en Inde, D Bala Venkatesh Verma, a déclaré que le vaccin développé par la Russie serait mis à la disposition de la population indienne en trois phases.

Expliquant les trois phases, Verma a déclaré qu’au cours de la première phase, le vaccin prêt à l’emploi sera envoyé en Inde directement depuis la Russie, dont un lot a déjà été importé. Au cours de la deuxième phase, le vaccin sera fourni au pays en vrac et son remplissage en minuscules flacons sera effectué par des sociétés pharmaceutiques indiennes. L’envoyé a poursuivi et a déclaré qu’au cours de la troisième phase finale, la technologie de fabrication de vaccins serait partagée avec les partenaires pharmaceutiques indiens et que la production nationale de ceux-ci serait lancée, a rapporté l’agence de presse ANI.

En ce qui concerne le calendrier des différentes phases, la production nationale ne démarrera qu’au mois d’août, a informé l’ambassadeur. Cependant, le nombre de doses qui devraient être importées en vrac en Inde sera d’environ 30 lakh d’ici la fin mai, ce qui augmentera à 50 lakh d’ici la fin juin, a partagé Verma. Les doses de vaccin à partager en vrac seront remplies en flacons uniquement par les sociétés pharmaceutiques indiennes. Au cours des trois phases, un total de 850 millions de doses de vaccins russes seront mis à la disposition de l’Inde, a déclaré l’envoyé lors d’une conférence de presse.

Jusqu’à présent, les laboratoires du Dr Reddy, qui est le partenaire pharmaceutique indien du vaccin russe, ont importé un total de 2,1 lakh de doses de vaccin Spoutnik, a déclaré l’ambassadeur. D’ici la fin mai, l’approvisionnement en doses de vaccin en vrac sera étayé jusqu’à 30 lakh et le même sera rempli dans des bouteilles à l’intérieur du pays.

L’ambassadeur a également déclaré que la partie russe avait également manifesté son intérêt pour la fourniture du vaccin Spoutnik Light à l’Inde et que cela deviendrait un domaine de coopération entre les deux parties à l’avenir. Il a également déclaré que le régulateur indien des médicaments n’a pas non plus donné son approbation au vaccin Spoutnik Light jusqu’à présent et que les pourparlers ne seront entamés qu’une fois l’approbation accordée. Le vaccin Sputnik Light est un vaccin à dose unique développé par le même fabricant basé à Moscou Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology.

