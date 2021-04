Vaccin Covid-19: le centre n’a pas contracté toute la production de SII

Le MoHFW a réfuté les rapports selon lesquels, comme SII avait confié toute sa production au Centre jusqu’au 25 mai, les États ne seraient pas en mesure de lui acheter des vaccins. La nouvelle politique vaccinale entre en vigueur le 1er mai.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) a précisé jeudi que le Serum Institute of India (SII) n’avait pas confié au Centre toute sa production de vaccin. Les gouvernements des États sont libres de se procurer les doses de vaccin auprès des fabricants de vaccins conformément à la tarification libéralisée et à la stratégie nationale de vaccination accélérée contre le Covid-19.

Le MoHFW a réfuté les rapports selon lesquels, comme SII avait confié toute sa production au Centre jusqu’au 25 mai, les États ne seraient pas en mesure de lui acheter des vaccins. La nouvelle politique relative aux vaccins entre en vigueur à partir du 1er mai. Un communiqué du MoHFW a déclaré que la caractéristique clé de la nouvelle politique était que les fabricants de vaccins fourniraient 50% des doses mensuelles libérées par le Laboratoire central des médicaments au Centre et seraient libres de fournir les 50 autres. % des doses aux gouvernements des États et aux autres canaux.

Une augmentation des enregistrements est attendue sur la plate-forme de vaccination Co-WIN du gouvernement lorsqu’elle sera ouverte à tous ceux de plus de 18 ans, mais il y a une incertitude sur le stock de vaccins. Les vaccins gratuits du gouvernement central ne seront pas disponibles pour les moins de 45 ans et ils devront les prendre dans les centres de vaccination du gouvernement de l’État ou dans les hôpitaux privés en fonction de la disponibilité.

