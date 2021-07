Vaccin Covid-19: le gouvernement attend la réponse de Moderna, déclare le Dr VK Paul

in

Moderna et Pfizer ont demandé une indemnité contre les événements indésirables causés par le vaccin comme condition préalable au lancement de leurs vaccins Covid-19 en Inde.

Le gouvernement attend des nouvelles de la société de vaccins, Moderna, sur certaines questions et une réponse était attendue à tout moment. Les discussions se poursuivent sur les détails contractuels et ne sont pas encore terminées, a déclaré Niti Aayog, membre de VK Paul, santé, lors d’un briefing du ministère de la Santé vendredi.

Le contrôleur général des médicaments de l’Inde a déjà autorisé la société pharmaceutique Cipla, basée à Mumbai, à importer le vaccin Covid-19 de Moderna pour une utilisation d’urgence restreinte dans le pays. Moderna et Pfizer ont demandé une indemnité contre les événements indésirables causés par le vaccin comme condition préalable au lancement de leurs vaccins Covid-19 en Inde. Le gouvernement a soulevé certains problèmes et espérait une réponse de Moderna.

Concernant la baisse des niveaux de vaccination dans le pays, Paul a déclaré qu’ils avaient une visibilité d’environ 13 à 14 crores de doses de vaccin ce mois-ci. « Le Serum Institute of India a augmenté la production de Covishield ces dernières semaines », a déclaré Paul. Des problèmes techniques de production rencontrés par l’une des sociétés ont provoqué une baisse de la production et cela a été réglé et depuis lors, la production a augmenté, a-t-il déclaré. L’augmentation de la production de vaccins et l’arrivée de nouveaux candidats vaccins augmenteraient le stock de vaccins du pays, a-t-il assuré.

Le pays a administré jusqu’à vendredi 39,53 crore doses du vaccin avec 31,61 premières doses et 7,92 crore deuxièmes doses administrées jusqu’à présent. Une étude de l’ICMR sur l’efficacité des vaccins impliquant 1 17 524 membres du personnel de police à haut risque au Tamil Nadu au milieu de la deuxième vague a montré que deux doses de vaccins offraient une protection à 95 % contre la mort tandis que la dose unique offrait une protection à 82 %. Paul a déclaré que ces données étaient importantes car il s’agissait de données réelles et pendant la vague de variante Delta.

Dans le cadre d’un développement lié aux vaccins, le gouvernement a déclaré vendredi à la Haute Cour de Delhi que les essais de vaccins Covid-19 par Zydus Cadila pour les personnes âgées de 12 à 18 ans étaient en cours d’achèvement et que la vaccination des enfants serait possible après les approbations réglementaires. Le 1er juillet, Zydus Cadila avait annoncé son intention de déployer le ZyCoV-D, son vaccin Covid-19 dans 45 à 60 jours après les approbations réglementaires et l’intensification de la fabrication.

Avec l’avertissement de l’OMS concernant la troisième vague de la pandémie, Paul a déclaré que les 100 à 125 prochains jours seraient très critiques pour le pays car une grande partie de la population était toujours vulnérable.

