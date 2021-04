Vaccin Covid-19: les États ne doivent pas protester contre les prix de Covishield

Les États ne devraient pas vraiment crier au scandale sur les prix de SII.

Selon un rapport de l’Indian Express, les États voient rouge la décision du Serum Institute of India (SII) de fixer le prix de son vaccin Covishield à 400 roupies par dose pour l’achat par eux alors qu’il vend actuellement au centre à 150 roupies par dose. La semaine dernière, le Centre a décidé de libérer partiellement la distribution de vaccins; il se procurera 50% des vaccins approuvés tandis que les 50% restants seront mis à la disposition des gouvernements des États et des acteurs privés pour se les procurer. Il a également déclaré que les fabricants de vaccins doivent «pré-déclarer» les prix s’ils souhaitent vendre sur le marché libre, annulant ainsi les prix dynamiques. Peu de temps après, SII, qui a clarifié à plusieurs reprises le prix de 150 roupies n’est tout simplement «pas viable», a publié les nouveaux prix.

Les États ne devraient pas vraiment crier au scandale sur les prix de SII. La triste vérité est qu’en plafonnant les prix dès le début de la campagne de vaccination en Inde, le Centre a effectivement découragé les acteurs du secteur privé comme SII et Bharat Biotech de renforcer la production de vaccins. Au lieu de cela, le Centre aurait dû acheter des quanta pour les sections économiquement plus faibles, laissant le reste à vendre sur le marché libre. Maintenant, nous sommes confrontés à des pénuries critiques; le nombre de centres de vaccination est passé de près d’un lakh dans les premiers stades de la campagne de vaccination à un peu moins de 70 000 le 23 avril.

Pire encore, avec des restrictions non officielles des exportations, le gouvernement a également mis SII à risque de faire face à des litiges d’entreprise; AstraZeneca, dont SII avait autorisé Covishield, a envoyé un avis juridique à la société basée à Pune concernant les retards dans l’approvisionnement sous contrat – près de la moitié de ce que produit SII devra être exporté – ce qui, à son tour, a conduit le géant pharmaceutique européen à faire défaut. fournitures à de nombreux pays. Avec l’UE envisageant une action contre AstraZeneca à ce sujet, il y a de fortes chances que SII soit également brûlé. En tant que tel, étendre le crédit des fournisseurs à la fois à SII et à Bharat Biotech est une bonne décision. Les États doivent comprendre que le prix fixé par SII est censé l’aider à accélérer la production de vaccins et l’innovation – ceci est essentiel, surtout si les vaccins existants se révèlent inefficaces contre les souches émergentes du virus.

Alors que les finances de l’État ont sans aucun doute souffert, le Centre a payé la facture de l’allocation supplémentaire de céréales aux bénéficiaires de la NFSA et a également fourni un plan de sauvetage pour les discoms appartenant à l’État. En effet, le Centre vient d’annoncer deux mois supplémentaires d’allocation élargie de céréales pour les bénéficiaires de la NFSA afin de faire face aux difficultés économiques causées par la deuxième poussée et les restrictions connexes. Plus important encore, les vaccins achetés par le Centre seront finalement transmis aux États. Cela signifie que les États devront peut-être supporter moins de la moitié du fardeau, ce qui, avec la disponibilité des vaccins sur le marché libre, susceptibles de desservir une partie importante, voire importante, de la population. Le transfert de la TPS aux États pour le dernier exercice étant terminé, ils devraient se concentrer sur l’utilisation prudente de leurs ressources pour renforcer les infrastructures de santé et vacciner les gens. Le Centre, pour sa part, a également besoin de corriger sa trajectoire; le message de son annonce du 19 avril est que la vaccination qu’elle entreprendra sera réservée uniquement aux 45 ans et plus, à l’exception des travailleurs de la santé et des travailleurs de première ligne. Il devrait également garantir la vaccination des personnes économiquement vulnérables, quel que soit leur âge. Il s’agit d’une crise sanitaire nationale et la portée de la vaccination doit être une priorité absolue pour le Centre.

