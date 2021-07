Vaccin Covid-19: les résultats des essais de Covaxin sur les enfants seront publiés d’ici septembre, selon le chef de l’AIIMS

Le fabricant de vaccins mène des essais cliniques du vaccin Covavax sur la population adulte et devrait publier ses résultats bientôt. (Image représentative)

Mise à jour sur le vaccin Covid-19 : dans une déclaration cruciale, le chef de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a déclaré aujourd’hui que les essais cliniques du vaccin Covaxin de Bharat Biotech sont actuellement en cours sur des enfants et que les résultats devraient être publiés d’ici septembre. Guleria, qui est l’un des meilleurs professionnels de la santé à conseiller le gouvernement central sur sa stratégie Covid-19, a déclaré que les essais cliniques du vaccin Covaxin sont en cours chez les enfants et que les résultats d’efficacité devraient être publiés d’ici le mois de septembre. agence ANI cotée.

La déclaration intervient à la suite d’un grand nombre d’experts de la santé déclarant que les enfants seront les plus touchés lors de la probable troisième vague de coronavirus dans le pays, car ils restent les plus vulnérables en raison de l’indisponibilité des vaccins pour les enfants. Les experts ont noté que le virus est le plus susceptible d’attaquer le corps des enfants car ils restent le plus grand groupe d’âge non immunisé du pays contre le coronavirus.

Le Dr Guleria, interrogé sur la disponibilité du vaccin pour les enfants, a déclaré que le fabricant de vaccins basé à Hyderabad, Bharat Biotech, menait des essais sur les enfants et que le gouvernement ne ferait appel à la vaccination des enfants qu’une fois l’efficacité du vaccin chez les enfants établie. Il est pertinent de noter que Bharat Biotech fournit déjà des doses de vaccin Covaxin pour le programme de vaccination des adultes actuellement en cours dans le pays.

Serum Institute of India, basé à Pune, qui fabrique AstraZeneca et Covishield développé par l’Université d’Oxford dans le pays, a également demandé à l’organisme de réglementation des médicaments de commencer les essais de Covavax sur les enfants. Covavax est le deuxième vaccin contre le coronavirus que le Serum Institute de Pune fabrique dans le pays. Le fabricant de vaccins mène des essais cliniques du vaccin Covavax sur la population adulte et devrait publier ses résultats bientôt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.