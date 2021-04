Vaccin Covid-19: pourquoi le rapport final sur l’innocuité et l’efficacité de Covaxin n’arrive-t-il qu’en juin? Bharat Biotech clarifie

Covaxin a été développé avec des souches de semences reçues de l’Institut national de virologie, et l’essai clinique de phase 3 a été cofinancé par le Conseil indien de la recherche médicale.

Pour ceux qui attendaient les résultats finaux de sécurité et d’efficacité de Bharat Biotech pour le vaccin Covaxin, il y avait des nouvelles encourageantes de la société qui ont montré des chiffres d’efficacité en phase avec le rapport intermédiaire précédent. Une note de la société expliquant le deuxième rapport intermédiaire indique: «La deuxième analyse intermédiaire est basée sur l’accumulation de plus de 87 cas symptomatiques de COVID-19. En raison de la récente augmentation des cas, 127 cas symptomatiques ont été enregistrés, ce qui a abouti à une estimation ponctuelle de l’efficacité du vaccin de 78 pour cent contre la maladie COVID-19 légère, modérée et grave. » En outre, il indique que «l’efficacité contre la maladie grave du COVID-19 était de 100 pour cent, avec un impact sur la réduction des hospitalisations. L’efficacité contre l’infection asymptomatique au COVID-19 était de 70%, ce qui suggère une diminution de la transmission chez les receveurs de Covaxin. »

Alors que les experts se félicitent de la nouvelle, certains se demandent ce qui a empêché la publication du rapport final, car cela signifiait ne couvrir que trois autres cas. La question était donc la suivante: étant donné que la taille de l’échantillon initialement calculée était de 130 cas, pourquoi arrêter trois cas et maintenant attendre juin pour le rapport final? Financial Express Online a contacté l’entreprise et voici sa clarification:

«Nous avons accumulé l’exigence finale de 130 cas tel que défini dans le protocole d’essai clinique d’efficacité. Toutes les données sont capturées par le système de capture électronique de données sous la supervision de International CRO, IQVIA. La vérification et l’analyse des données finales sont en cours et les résultats finaux seront publiés d’ici juin 2021. »

Il dit en outre: «La deuxième analyse intermédiaire a été effectuée à 127 (au-delà des deux tiers des cas) depuis que nous avons attendu jusqu’à ce que nous ayons suffisamment de cas graves de COVID, ce qui est un paramètre critique pour évaluer l’efficacité des vaccins COVID. Au fur et à mesure que cette accumulation de cas se produisait, en raison de l’augmentation rapide des infections COVID, le nombre total de cas a grimpé à 127. ».

Les experts, tout en voulant attendre le rapport final complet, ont accueilli favorablement le deuxième rapport intérimaire en déclarant que «puisque plus de cas ont été capturés, il est censé donner plus de confiance dans la justesse des résultats».

Dans le premier rapport intermédiaire d’efficacité clinique, Bharat Biotech avait déclaré que l’essai clinique se poursuivrait jusqu’à l’analyse finale de 130 cas confirmés.

Les résultats de l’innocuité et de l’efficacité de l’analyse finale seront disponibles en juin, selon l’entreprise, et le rapport final sera soumis à une publication à comité de lecture. «Sur la base de l’atteinte des critères de succès, les receveurs du placebo sont désormais éligibles pour recevoir deux doses de Covaxin», dit-il également.

L’étude de phase 3 a recruté 25 800 participants âgés de 18 à 98 ans, dont 10% de plus de 60 ans, avec une analyse menée 14 jours après la deuxième dose. Covaxin a été développé avec des souches de semences reçues de l’Institut national de virologie, et l’essai clinique de phase 3 a été cofinancé par le Conseil indien de la recherche médicale.

