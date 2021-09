Vaccin Covid-19 : Serum Institute intensifie la production de Covishield, pour fournir 200 millions de doses à partir d’octobre

Le pays a administré 700 millions de doses du vaccin Covishield de janvier à ce jour.

Le Serum Institute of India (SII) commencera à fournir 200 millions de doses du vaccin Covid-19 Covishield à partir d’octobre. Adar Poonawalla, PDG de SII, a déclaré vendredi que sa société avait augmenté sa capacité à 160 millions de doses ce mois-ci et cela passerait à 200 millions de doses par mois à partir d’octobre. Poonawalla a déclaré que son entreprise avait déjà fourni une grande partie des vaccins administrés dans le pays. Le pays a administré 700 millions de doses de vaccin Covishield de janvier à ce jour.

Poonawalla espérait que le pays atteindrait l’objectif de vacciner tout le monde. « Nous allons fournir 200 millions de doses par mois à partir d’octobre. Bharat Biotech se développe. Zydus y contribuera également. Nous pouvons donc couvrir une grande partie de la population indienne », a déclaré Poonawalla.

Alors que l’exportation de vaccins Covid-19 est actuellement limitée, Poonawalla s’attend à ce que cela s’atténue dans les deux prochains mois. Il y avait plus qu’assez de stock de vaccins disponible dans le pays avec l’intensification de SII et Bharat Biotech augmentant également les approvisionnements en vaccins. Il s’attend à un assouplissement des restrictions à l’exportation après deux mois, selon qu’il y aurait une troisième et une quatrième vague. Le gouvernement était naturellement prudent à ce sujet et la société se conformerait à ce que le gouvernement et les régulateurs décideraient.

Le pays est bien mieux préparé que tout autre pour gérer la prochaine vague, le gouvernement augmentant le taux de vaccination et d’ici la fin de l’année, le pays serait en bonne position, a déclaré Poonawalla.

Concernant les progrès de la production de vaccins Novavax Covid-19, Poonawalla a déclaré qu’ils n’envisageraient d’augmenter la production qu’après avoir reçu les licences et qu’ils ne stockeraient pas trop de ce vaccin. Les essais sur les enfants pour le vaccin Novavax ont commencé. Cet essai sera mené chez des enfants jusqu’à l’âge de trois ans et les résultats prendraient trois à quatre mois, a-t-il déclaré.

