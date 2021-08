Vaccin Covid-19 : Serum, Novavax va déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence, demande l’approbation de la DCGI

in

SII a des droits exclusifs pour le vaccin en Inde et des droits non exclusifs pendant la période de pandémie dans tous les pays à l’exception des pays à revenu intermédiaire/élevé.

Le Serum Institute of India (SII) et la société américaine de biotechnologie Novavax ont demandé vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence au Drugs Controller General of India pour lancer le vaccin Covid-19 Covovax en Inde. Novavax dépose également ce mois-ci une liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Novavax fabriquerait et distribuerait 350 millions de doses, tandis que SII fabriquerait et distribuerait 1,1 milliard de doses aux pays à revenu faible et intermédiaire. Conformément à l’accord, SII commercialiserait le vaccin en Inde. SII a des droits exclusifs pour le vaccin en Inde et des droits non exclusifs pendant la période de pandémie dans tous les pays à l’exception des pays à revenu intermédiaire/élevé.

Novavax a conclu un accord d’achat anticipé avec Gavi, l’Alliance du Vaccin, pour fournir 1,1 milliard de doses à l’installation COVAX. La Commission européenne a également passé une commande anticipée de 200 millions de doses. SII fournirait les pays COVAX. SII a commencé à fabriquer le vaccin Covovax Covid-19 en juin dans son usine de Manjari à Pune. Le Covovax devrait être lancé dans le pays en septembre après les approbations des régulateurs. L’octroi de l’EUL par l’OMS serait nécessaire pour démarrer les exportations de SII vers la Facilité COVAX.

SII s’est engagé à fournir 200 millions de doses du vaccin Novavax entre septembre et décembre 2021. Novavax a déclaré qu’il était en bonne voie pour atteindre une capacité mensuelle de 100 millions de doses d’ici la fin du troisième trimestre 2021 et une capacité mensuelle de 150 millions de doses d’ici la fin de le quatrième trimestre 2021.

Un communiqué de Novavax a indiqué qu’ils avaient déposé des demandes réglementaires en partenariat avec SII pour une autorisation d’utilisation d’urgence sur plusieurs marchés, dont l’Indonésie et les Philippines. Ils prévoient d’achever le dépôt réglementaire auprès de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé au troisième trimestre 2021. Le dépôt est également prévu au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi qu’à l’USFDA au quatrième trimestre 2021.

Le vaccin Covid-19 de Novavax est un vaccin à base de nanoparticules de protéines recombinantes qui est stocké entre 2° et 8° Celsius, permettant l’utilisation des canaux d’approvisionnement en vaccins et de la chaîne du froid existants. Le schéma vaccinal prévoit deux doses de 0,5 ml administrées par voie intramusculaire à 21 jours d’intervalle.

Les essais du vaccin Novovax au Royaume-Uni ont démontré une efficacité de 96,4 % contre la souche virale d’origine, de 86,3 % contre la variante Alpha et de 89,7 % dans l’ensemble. Il y avait une protection de 100 % contre les maladies modérées et graves, une efficacité de 91,0 % parmi les populations à haut risque, une efficacité de 92,6 % contre les variantes préoccupantes/variantes d’intérêt et une efficacité de 100 % contre les variantes.

Novavax a également annoncé que les données de rappel du vaccin Covid-19 ont démontré une multiplication par quatre des niveaux d’anticorps neutralisants. Une seule dose de rappel à six mois a plus que quadruplé les anticorps neutralisants de type sauvage, a indiqué la société. Il y avait une multiplication par six des anticorps contre le variant Delta par rapport à la série de primovaccination.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.