Vaccin Covid absurde | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par P Jerome, Off Guardian:

Un avocat des droits de l’homme basé aux États-Unis décompose les affirmations contradictoires d ‘«efficacité», les études incomplètes et le champ de mines juridique de l’utilisation forcée de vaccins expérimentaux

Les efforts pour exiger que chaque Américain reçoive une injection d’un vaccin expérimental contre Covid-19 sont basés sur la fausse idée que la vaccination protégera les receveurs contre l’infection par le SRAS-Cov-2, le virus qui cause Covid-19, ou les protégera contre transmettre l’infection à d’autres personnes.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La FDA, le CDC, le NIH et les sociétés pharmaceutiques impliquées ont tous déclaré très clairement qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette idée.

Aucun des trois vaccins expérimentaux Covid-19 actuellement distribués aux États-Unis n’a été démontré pour protéger contre l’infection ou la transmission du virus supposé causer Covid-19 (SRAS-CoV-2), ou même prévenir les symptômes de Covid- 19 maladie de se développer.

Ce fait est incontestable, mais les médias, les prestataires de soins médicaux et les politiciens continuent de répéter le mensonge selon lequel la vaccination offre une «immunité contre Covid» et même des sources comme la clinique Mayo font des allégations irresponsables et non fondées selon lesquelles la vaccination «pourrait vous empêcher de contracter» ou de «se propager». » Covid19. Les mêmes mensonges sont à la base de la pression acharnée du président Biden en faveur de la vaccination de masse pour «rendre ce jour de l’indépendance vraiment spécial».

Le 27 février 2021, la Food and Drug Administration (FDA) a annoncé qu’elle avait «délivré une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le troisième vaccin pour la prévention de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)», le Janssen (Johnson & Johnson) Covid -19 vaccin.

Cette annonce est pratiquement identique aux EUA précédemment émises pour les vaccins Covid-19 produits par Pfizer-Biontech et Moderna.

Dans chacune des EUA, la FDA a veillé à éviter toute allégation selon laquelle les vaccins fournissent une protection contre l’infection ou la transmission du virus. De même, les Centers for Disease Control (CDC), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les National Institutes of Health (NIH) ont chacun déclaré publiquement qu’il n’a PAS été démontré que les vaccins préviennent l’infection ou la transmission.

Tous leurs documents réglementaires et commentaires traitant du problème indiquent clairement que rien n’indique que les vaccins affectent l’infection ou la transmission du virus, ni n’empêchent l’apparition des symptômes de Covid-19.

LA POSITION DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN

Le document d’information de la FDA analysant les données des essais cliniques pour le vaccin Pfizer, publié la veille de la délivrance par la FDA d’un EUA pour ce vaccin, notait (à la page 47):

Les données sont limitées pour évaluer l’effet du vaccin contre une infection asymptomatique

Et:

Les données sont limitées pour évaluer l’effet du vaccin contre la transmission du SRAS-CoV-2 [virus] de personnes infectées malgré la vaccination.«

Le document d’information de la FDA sur le vaccin Moderna a déclaré le même fait, tout en décrivant également les plans d’un futur essai clinique pour mesurer la prévention des infections, mais qui ne sera terminé que le 31 décembre 2023 (p.47). L’examen du vaccin Janssen par la FDA a noté les mêmes données «limitées»…

pour évaluer l’effet du vaccin sur la prévention des infections asymptomatiques… et des conclusions définitives ne peuvent être tirées pour le moment. »

«Données limitées» signifie qu’il n’y a en fait aucune preuve pour étayer ces conclusions.

Le comité consultatif des CDC qui a recommandé l’utilisation d’urgence du vaccin Moderna a noté:

«Le niveau de certitude des avantages du vaccin Moderna COVID-19 était… de type 4 (certitude très faible) pour les estimations de la prévention de l’infection asymptomatique par le SRAS-CoV-2 et des décès toutes causes.»

Les directives du CDC aux administrateurs de vaccins Covid (2 janvier 2021) demandent:

Une personne qui a reçu un vaccin Covid-19 peut-elle encore propager le COVID-19? Pour le moment, nous ne savons pas si la vaccination contre le COVID-19 aura un effet sur la prévention de la transmission.. »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 26 janvier 2021, a également admis:

Nous ne savons pas si les vaccins permettront de prévenir l’infection et de protéger contre la transmission ultérieure. »

Tout cela est très déroutant en raison du langage que la FDA, le NIH et d’autres agences utilisent pour décrire l’efficacité potentielle des vaccins. Par exemple, dans l’analyse NIH des données du vaccin Janssen, les auteurs notent l’efficacité rapportée du vaccin pour «prévenir le COVID-19 modéré et sévère chez les adultes».

Cela brouille délibérément la distinction entre l’infection par un virus (SRAS-Cov-2) et la maladie appelée Covid-19.

En savoir plus @ Off-Guardian.org