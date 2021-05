Vaccin COVID et tonnerre génétique que personne n’écoute ⋆ .

par Jon Rappoport, No More Fake News:

J’ai déjà écrit à ce sujet et je suis sûr que j’écrirai à nouveau à ce sujet.

On nous dit que les vaccins à ARN COVID forcent les cellules du corps à produire une protéine étrangère «spike».

Il y a une petite chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s’appelle EVIDENCE.

En d’autres termes, montrez-moi une étude bien faite, utilisant quelques milliers de personnes qui ont été vaccinées, qui prouve que toutes les cellules de ces personnes produisent cette protéine étrangère et SEULEMENT cette protéine étrangère.

Il n’y a pas une telle étude.

Mais s’il y avait …

«Regardez, quelques centaines de personnes n’ont pas du tout produit la protéine de pointe. Je me demande ce qu’ils ont produit.

«Je vois une centaine de personnes sur deux mille qui ont produit un énorme excès de protéines de pointe. Je me demande quel effet CELA a. »

«Je vois deux cents personnes qui ont produit la protéine de pointe plus un tas d’autres protéines étrangères. Quelques-uns de ces composés étrangers que je n’ai jamais vus auparavant. Ce n’est pas du tout bon.

En fait, montrez-moi une étude à grande échelle dans laquelle une injection est conçue pour forcer le corps humain à produire N’IMPORTE QUELLE protéine spécifique. Voyons les résultats.

Vous ne trouvez pas cette étude non plus?

Croire ce que les chercheurs en génétique vous disent, c’est comme croire ce qu’un escroc vous dit sur la façon de gagner à la roulette.

Par exemple, savez-vous qu’après des décennies de recherche génétique et des dizaines de milliers d’études reliant les gènes aux maladies, il n’y a pas un seul traitement génétique qui puisse guérir une maladie à tous les niveaux?

Ce qu’il y a, c’est beaucoup d’argent que les arnaqueurs ont amassé pour les entreprises de biotechnologie. Et il y a de nombreuses promesses bleu ciel.

Et oh oui, il existe de nombreux exemples d’erreurs, dans lesquels les insertions expérimentales de gènes donnent des résultats inattendus. Résultats imprévus et dangereux. Altérations imprévues des génomes.

Ainsi, le grand nombre de blessures et de décès signalés par les vaccins à ARN COVID est certainement le résultat de plus que la simple production de la protéine de pointe.

Pourquoi personne n’en parle?

Parce que les gens supposent que le problème doit être la protéine de pointe et seulement cette protéine.

Les habitants de la planète Terre font partie d’une expérience de vaccin contre le cobaye qui est beaucoup plus vaste que cela. Nous sommes soumis à une rotation génétique ouverte de la roue de la roulette.

Et il n’y a pas de garde-fous et pas de suivi complet.

Pour cette seule raison, tout l’effort de développement des injections d’ARN aurait dû être interdit depuis le début – jusqu’à ce que les chercheurs démontrent de manière convaincante que les risques seraient minimes. Bien sûr, ils ne pouvaient pas faire cette garantie.

Mais le programme fatalement nommé Warp Speed ​​a explosé. Basé sur une «science» prétentieuse et spéculative.

Les gens ont tendance à penser – parce qu’ils regardent des films de science-fiction – que les méchants scientifiques tirent une seule flèche parfaitement destructrice au cœur de l’humanité. Mais les malfaiteurs sont tout à fait capables de lancer un orage de multiples pièces pyrotechniques échappant à leur contrôle.

Comme je l’ai souligné dans des articles précédents sur ce sujet, le domaine analogue de la génétique des plantes OGM regorge d’effets incontrôlés – y compris la dérive génétique, dans laquelle les gènes injectés de Monsanto se déplacent des plantes vers les bactéries du sol et les bactéries intestinales humaines.

Les effets d’entraînement génétiques dans tout un organisme peuvent forcer la production non naturelle d’un certain nombre de protéines différentes tout en en modifiant d’autres.

Ce n’est pas bien; et certaines des façons dont ce n’est pas bon sont inconnues.

Sur la base du niveau actuel de connaissances dans le domaine de la recherche sur les gènes, l’ensemble du programme de fabrication et d’injection d’ARN dans le corps est une entreprise criminelle insensée.

