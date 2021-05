Vaccin Covid: les maisons de retraite et les bâtiments de la RWA se transformeront en centres de vaccination pour personnes âgées, handicapées différemment

L’installation d’enregistrement sur place sera également disponible pour les personnes âgées dans tous les NHCVC, a indiqué le communiqué du ministère de la Santé. (Crédit: photo PTI)

Dans le but d’épargner les personnes âgées et les personnes handicapées des difficultés à atteindre le lointain centre de vaccination contre le coronavirus, le groupe de travail du gouvernement central sur le vaccin Covid-19 a conseillé aux gouvernements des États / UT de mettre en place des centres de vaccination COVID à proximité du domicile (NHCVC) . Le comité d’experts techniques du ministère de la Santé de l’Union avait précédemment recommandé que des centres de vaccination à proximité immédiate des personnes âgées et ayant des capacités différentes soient mis en place pour rendre le processus de vaccination pratique pour les personnes âgées et handicapées qui ont du mal à se déplacer loin de la vaccination centres.

Le groupe national d’experts sur l’administration des vaccins contre Covid-19 (NEGVAC) a maintenant accepté les recommandations du comité d’experts et a demandé aux gouvernements des États et de l’UT à travers le pays d’ouvrir le NHCVC pour la population cible. Voici les principales recommandations du NEGVAC-

Qui tous peuvent être vaccinés au NHCVC?

1. Tous les seniors ayant atteint l’âge de 60 ans pourront se faire vacciner au NHCVC mis en place par les autorités locales.

2. Les personnes ayant des capacités différentes et limitées par une mobilité limitée seront également éligibles pour recevoir leur vaccin contre le coronavirus au NHCVC désigné.

3. Il est à noter que la vaccination de la première et de la deuxième dose pourrait être pratiquée dans les centres NHCVC désignés.

4. À l’exception des groupes de population cibles mentionnés ci-dessus, aucune autre personne ne sera autorisée à recevoir son vaccin contre le coronavirus au NHCVC. La vaccination des autres personnes se poursuivra sans entrave dans les centres de vaccination contre le coronavirus existants dans différentes parties du district / de la ville.

Où les NHCVC seront-ils installés?

Conformément aux directives du gouvernement central, les centres de vaccination peuvent être installés dans des lieux communautaires tels que les écoles, les maisons de retraite, l’espace panchayat, l’espace désigné par la Resident Welfare Association (RWA), entre autres. Les NHCVC à créer seront sous la supervision d’un centre de vaccination parent contre le coronavirus (CVC) déjà opérationnel dans le district / la ville. Toute la logistique et la main-d’œuvre des NHCVC seront également fournies aux NHCVC par le CVC parent.

La directive gouvernementale mentionnait également qu’une équipe d’au moins 5 personnes devrait être dédiée à ces NHCVC, y compris un médecin qui dirigera le NHCVC. Une salle d’attente ainsi que la salle de vaccination principale doivent également être aménagées pour le groupe de population ciblé, conformément aux directives de vaccination du ministère de la Santé.

Les rendez-vous pour un vaccin peuvent-ils être réservés au NHCVC?

Une fois le lieu de mise en place d’un NHCVC finalisé par les autorités, le NHCVC sera également inscrit sur la liste des centres de vaccination de la plateforme Cowin. L’installation d’enregistrement sur place sera également disponible pour les personnes âgées dans tous les NHCVC, a indiqué le communiqué du ministère de la Santé.

