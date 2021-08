Vaccin Covid: SC demande la réponse du Centre sur le plaidoyer pour la divulgation complète des données des essais cliniques

in

Refusant d’imposer une suspension provisoire de la “vaccination obligatoire”, la Cour suprême a décidé lundi d’examiner une question “fondamentale” du droit à l’autonomie personnelle vis-à-vis de la santé publique, au vu des “mesures coercitives” qui auraient été prises par diverses autorités pour la vaccination Covid-19 dans le pays.

Le tribunal suprême a également demandé au Centre, à Bharat Biotech, au Serum Institute of India et à d’autres de répondre à un appel demandant des instructions pour la divulgation des données sur les essais cliniques de vaccins ainsi que sur les cas post-vaccination.

Observant que la vaccination universelle est nécessaire pour faire face à la pandémie, un banc composé des juges L Nageswara Rao et Aniruddha Bose a clairement indiqué qu’il ne voulait pas semer le doute dans l’esprit de plus de 50 millions d’Indiens qui ont déjà pris des vaccins.

«Voulez-vous que les vaccins s’arrêtent? … Tous vos motifs sont que la licence a été donnée avant que les données de l’essai ne soient rendues publiques. [Fifty] crore personnes ont pris des vaccins. Cette pétition ne va-t-elle pas mettre le doute dans l’esprit des personnes qui se sont déjà vaccinées ? … Nous apprécions votre préoccupation. Nous envisageons l’intérêt public plus large et le point de vue opposé. Il n’y a aucun moyen d’arrêter les vaccins », a déclaré le juge Rao à l’avocat Prashant Bhushan, représentant le Dr Jacob Puliyel, membre du Groupe consultatif technique national sur la vaccination, qui a demandé la divulgation complète des données sur les essais cliniques, l’efficacité et les effets indésirables. des vaccins Covid-19 administrés en Inde.

Refusant de suspendre toute ordonnance sur les mandats de vaccination émise par les autorités pour que la population puisse bénéficier de certaines installations, les juges ont déclaré: «L’hésitation à la vaccination est déjà un problème dans ce pays. Une fois que nous aurons reçu cette pétition, cela ne devrait pas envoyer le signal que nous ne faisons pas confiance à l’efficacité de ces vaccins. »

Soulignant la nécessité d’équilibrer le risque de menace potentielle avec l’intérêt public, le tribunal suprême a déclaré: «… Vous dites qu’aucune pandémie ne s’est produite en 100 ans. Dans l’état actuel des choses, l’OMS dit également qu’il y a une hésitation du public à l’égard des vaccins et que le fait de divertir ce PIL ne jettera aucun doute dans l’esprit des gens ? » les juges ont demandé.

Les juges ont également déclaré que le pays avait encore quatre cas de Covid-19 actifs.

Bien que Bhushan ait affirmé qu’il ne voulait pas arrêter les vaccinations, il a déclaré que l’hésitation à la vaccination, même parmi les personnes les plus instruites, était due au manque de données sur les essais cliniques dans le domaine public.

Puliyel a également cité l’exemple du vaccin Astrazenaca interdit dans divers pays en raison d’effets secondaires tels que la coagulation du sang, bien que le vaccin continue d’être administré en Inde sous le nom de marque Covishield.

Citant la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale qui exige la divulgation publique des données de tout vaccin avant ses essais sur l’homme, le pétitionnaire a affirmé que l’énorme incidence de Covid-19 en Inde au cours des derniers un an et demi a déjà augmenté immunité publique supérieure à ce qu’elle pourrait éventuellement augmenter grâce aux vaccins.

Bhushan a déclaré que les autorités ne peuvent pas contraindre / forcer les gens à prendre des vaccins même si leurs données d’essais cliniques n’ont pas été rendues publiques. Il a déclaré qu’interdire aux personnes non vaccinées de bénéficier des services essentiels ou d’entrer dans les bureaux était inconstitutionnel, car il a souligné plusieurs cas de vaccins mandatés par les autorités à divers endroits malgré la position officielle du gouvernement selon laquelle la campagne de vaccination est un exercice volontaire.

