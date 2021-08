Vaccin COVID supplémentaire OK pour ceux dont le système immunitaire est faible

in

Il est important de noter que la décision ne s’applique qu’à ce groupe à haut risque, environ 3 pour cent des adultes américains. Ce n’est pas une ouverture pour des doses de rappel pour la population générale. (Source de la photo : AP)

Les régulateurs américains ont déclaré jeudi que les receveurs de greffe et les autres personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent recevoir une dose supplémentaire du vaccin COVID-19 pour mieux les protéger alors que la variante delta continue d’augmenter.

L’annonce de la Food and Drug Administration s’applique à des millions d’Américains qui sont particulièrement vulnérables en raison de greffes d’organes, de certains cancers ou d’autres troubles. Plusieurs autres pays, dont la France et Israël, ont des recommandations similaires. Il est plus difficile pour les vaccins de stimuler un système immunitaire supprimé par certains médicaments ou certaines maladies, de sorte que ces patients ne bénéficient pas toujours de la même protection que les personnes en bonne santé et de petites études suggèrent que pour au moins certains, une dose supplémentaire peut être la solution.

“Cette action vise à garantir que nos plus vulnérables … soient mieux protégés contre COVID-19”, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, avant l’annonce de la FDA.

Il est important de noter que la décision ne s’applique qu’à ce groupe à haut risque, environ 3 pour cent des adultes américains. Ce n’est pas une ouverture pour des doses de rappel pour la population générale.

Au lieu de cela, les autorités sanitaires considèrent que la dose supplémentaire fait partie de la prescription initiale du vaccin COVID-19 pour les immunodéprimés. Par exemple, depuis avril, la France encourage ces patients à recevoir une troisième dose quatre semaines après leur deuxième injection habituelle. Séparément, les autorités sanitaires américaines continuent de surveiller de près si et quand l’immunité de la population moyenne diminue suffisamment pour nécessiter des rappels pour tout le monde ? mais pour l’instant, les vaccins continuent d’offrir une protection robuste à la population générale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.