Vaccin Covid: un expert décompose le «risque relatif» d’AstraZeneca jab | UK | Nouvelles

Bien que plus de 31 millions d’adultes aient maintenant reçu la première dose du vaccin au Royaume-Uni, certaines personnes refusent toujours l’appel pour recevoir le vaccin alors que le vaccin AstraZeneca a été autorisé à être utilisé par l’Agence européenne des médicaments (EMA). S’exprimant mardi sur BBC Newsnight, Melinda Mills, professeur de démographie à l’Université d’Oxford, a expliqué le très faible risque de problèmes.

«Les gens ont vraiment du mal à comprendre leur niveau de risque», a déclaré le professeur Mills.

«Pour skier ou monter dans une voiture, les gens pensent que« c’est un risque relativement faible parce qu’ils ont plus de contrôle », mais c’est en fait un risque assez élevé.

«Les choses qui ne leur sont pas liées, liées à la modification génétique, aux conservateurs alimentaires ou aux vaccins, ils considèrent en fait comme un risque plus élevé.

«Nous devons commencer à parler de ces choses en termes de risque relatif.»

Les commentaires interviennent alors que les testeurs cliniques britanniques ont suspendu les essais sur les enfants d’AstraZeneca après qu’un responsable de l’EMA ait déclaré qu’il pourrait y avoir un lien avec de rares caillots sanguins, lorsqu’ils s’exprimaient à titre personnel.

Les responsables britanniques ont déclaré qu’ils attendaient simplement plus d’informations sur le risque de caillots sanguins, qui devrait survenir la semaine prochaine.

Les essais, menés sur des enfants entre six et 17 ans et qui ont débuté en février, étaient en cours pour évaluer si le jab produit une forte réponse immunitaire.

Le professeur Mills a salué l’importance de la transparence du gouvernement et de l’organisme de réglementation dans l’arrêt des procès, affirmant que la confiance pourrait facilement être «compromise».

«Nous nous sommes souvent concentrés sur des rapports très négatifs à ce sujet, et cela influence vraiment les gens, c’est comme jeter une pierre dans un étang et vous avez cet effet d’entraînement du doute, et il sera intéressant de voir à quel point cela affectera les vaccins. et la confiance en général.