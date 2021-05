Vaccin Covishield: décision de l’Inde d’augmenter l’écart entre les doses en synchronisation avec le Royaume-Uni, recommandations de l’OMS

Le Royaume-Uni et l’OMS recommandent des intervalles de 4 à 12 semaines et de 8 à 12 semaines, respectivement, entre les deux doses.

La décision de l’Inde d’augmenter l’écart entre la première et la deuxième dose du vaccin Covishield à 12-16 semaines à partir des 6-8 semaines existantes n’est peut-être pas en décalage avec les recommandations du Royaume-Uni et de l’OMS. Le Royaume-Uni et l’OMS recommandent des intervalles de 4 à 12 semaines et de 8 à 12 semaines, respectivement, entre les deux doses.

En effet, le 30 avril, l’Espagne a révisé sa directive nationale sur le vaccin, affirmant que les moins de 60 ans qui avaient reçu la première dose devraient recevoir la deuxième seulement 12 à 16 semaines après.

Les experts de l’Oxford Vaccine Group, analysant les résultats de quatre essais au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud impliquant 17178 participants, avaient noté dans un article publié dans The Lancet que l’efficacité du vaccin Oxford-AstraZeneca était de 55,1% lorsque les deux doses sont administrées moins. à six semaines d’intervalle et 81,3% à 12 semaines d’intervalle.

L’Union européenne, où le vaccin développé par Oxford-AstraZeneca sous le nom de marque Vaxzevria, a approuvé le vaccin avec un intervalle de 4 à 12 semaines entre la première et la deuxième dose. La directive, entre autres raisons, citait à la fois une longue durée et un degré élevé de protection contre le Covid-19 après la première dose et les risques plus faibles de morbidité grave de Covid-19 dans les groupes d’âge plus jeunes.

Le ministère indien de la Santé a accepté la recommandation du groupe de travail Covid du NTAGI d’élargir l’écart entre les deux doses; la décision intervient à un moment de pénurie aiguë de vaccins dans le pays.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.