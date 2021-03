Vaccin de l’UE: le chef bruxellois humilié en raison de son propre argument utilisé contre lui | Politique | Nouvelles

Dans une nouvelle tournure pour la rangée de vaccins de l’UE, le principal eurocrate a été invité à «mettre de l’ordre dans sa propre maison» plutôt que d’essayer de négocier un traité mondial sur la réponse à la pandémie. M. Michel a cosigné un appel de plus de 20 dirigeants mondiaux pour la création d’un accord international pour aider à gérer les futures alertes sanitaires à la suite de la crise des coronavirus. Lors d’un point de presse ce matin, le plus haut fonctionnaire de l’UE a déclaré: «Pour que cette approche globale fonctionne, nous avons besoin de plus de transparence, de plus de responsabilité et de plus de responsabilité partagée dans le système international.

«Le COVID-19 a été un rappel sévère – personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. C’est pourquoi les dirigeants de toutes les régions du monde se sont réunis pour proposer une action collective au niveau international. »

Mais les députés n’ont pas tardé à rappeler au président du Conseil européen que l’approche de l’UE était loin d’être «transparente».

Il a été noté que de nombreux contrats du bloc avec les producteurs de vaccins avaient été laissés expurgés, gardant les informations les plus sensibles cachées au public, dans un nouveau creux dans le jab craché à travers le continent.

L’eurodéputé belge Marc Botenga a déclaré que regarder les contrats de vaccins conjoints de l’UE était suffisant pour faire «rire ou pleurer» n’importe qui.

Il a ajouté: «Je viens de lire les versions publiées par la Commission européenne de ses contrats de vaccins avec Pfizer et Moderna. Franchement, c’est humiliant.

«Ils étaient encore plus censurés que les précédents.»

Bruxelles a déclenché la fureur en refusant de publier des copies non expurgées de son accord avec AstraZeneca.

M. Botenga a déclaré: «Production de vaccins: il est absurde qu’en échange de fonds publics, en pleine pandémie, il n’y ait plus de transparence et de contrôle public.

«Si nous voulons augmenter la production, pensons à la suppression du brevet et au partage de la technologie.»

Et l’eurodéputé roumain Cristian Terhes a déclaré que M. Michel devrait se concentrer sur le déploiement raté de la vaccination de l’UE avant de se joindre à un effort mondial pour arrêter les futures pandémies.

Il a déclaré: «La mesure du succès dans la lutte contre Covid n’est pas le conseil donné à d’autres pays, mais le bilan avéré dans votre propre pays.

«À cet égard, la stratégie de l’UE dans la lutte contre Covid est un échec avéré.

À LIRE: l’eurodéputé français se retourne contre Bruxelles et exhorte l’UE amère à ouvrir les yeux

Une source a déclaré: «La Commission a été informée de l’éditorial et de la portée du traité sur les pandémies, mais a choisi de ne pas cosigner.»

La porte-parole adjointe de Mme von der Leyen n’a ni confirmé ni infirmé les allégations.

Son assistant a ajouté: «Permettez-moi de souligner qu’il existe une coopération étroite entre le président et le président du Conseil européen sur la préparation à une future pandémie.»