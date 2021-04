Vaccin de l’UE: plus de la moitié des Britanniques ont été piqués – mais seulement 13% en Europe Politique | Nouvelles

L’Europe continue d’être critiquée pour son programme de vaccination lent, avec même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifiant le déploiement de « trop ​​lent ». Un nouveau graphique a mis en évidence à quel point le bloc a chuté en arrière par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le taux de vaccination de l’UE reste loin derrière le Royaume-Uni et d’autres régions du monde, avec seulement 13,4% des adultes du bloc ayant reçu au moins un vaccin, selon le suivi des vaccins en Europe.

Cela se compare au Royaume-Uni, qui a vacciné plus de 50 pour cent des adultes britanniques.

Les États-Unis font également des progrès, ayant vacciné 38% de la population adulte, selon les calculs de ..

Les pays de l’UE s’efforcent d’accélérer le rythme des injections après que l’OMS a critiqué la lenteur du déploiement du bloc.

L’organisme de santé a déclaré que la situation dans la région était plus préoccupante qu’elle ne l’était depuis plusieurs mois, en raison de l’augmentation des niveaux d’infection.

Le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a souligné que les nouveaux cas en Europe étaient passés de moins d’un million par semaine à environ 1,6 million par semaine.

Il a déclaré: «Les vaccins représentent notre meilleur moyen de sortir de cette pandémie.

«Non seulement ils fonctionnent, mais ils sont très efficaces pour prévenir l’infection.»

JUST IN: farce de l’UE! Le Royaume-Uni a investi 21 millions de livres dans l’usine AstraZeneca après le refus des Néerlandais

Cela a commencé par commander les vaccins plus tard que la plupart des autres pays, six mois derrière le Royaume-Uni, et l’UE a également été plus lente à approuver les vaccins une fois qu’ils avaient été fabriqués.

Même une fois que les injections ont été approuvées, l’UE27 a mis du temps à vacciner la population.

Cela est en partie dû aux luttes intestines sur les exportations de vaccins et aux décisions de suspendre l’administration du vaccin Oxford AstraZeneca.

Plus de la moitié des États de l’UE ont temporairement interrompu le vaccin, après avoir signalé des caillots sanguins affectant des patients.

L’Agence européenne des médicaments n’a pas tardé à lancer une enquête sur la question et a rassuré le public que le vaccin était « sûr et efficace ».

Plusieurs États ont maintenant cherché à rassurer le public sur le fait que le tir d’AstraZeneca est sûr, la chancelière allemande Angela Merkel exhortant les politiciens de plus de 60 ans à montrer leur foi dans le tir.