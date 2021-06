Vaccin de l’Union européenne: Bruxelles a rencontré un contrecoup après que des millions de dollars ont été gaspillés pour le vaccin Curevac | Monde | Nouvelles

L’Union européenne avait « misé assez gros » sur le vaccin Curevac, développé en Allemagne, et avait même commandé plus de 400 millions de doses. On ne sait toujours pas quel prix l’UE a payé pour ces doses, mais le gouvernement allemand a admis qu’il avait investi plus de 250 millions de livres sterling dans le développement du vaccin. L’Allemagne et l’UE sont toutes deux confrontées à des questions sur le gaspillage de l’argent des contribuables, craignant que le coup ne soit même pas approuvé par l’Agence européenne des médicaments.

L’animateur du diffuseur allemand DW, Ben Fajzullin, a déclaré: “CureVac n’est pas à la hauteur. C’est le résultat d’une analyse intermédiaire avec 40 000 volontaires.”

Plus tôt dans l’année, le directeur général de Curevac, Franz-Werner Haas, avait même déclaré aux chefs de la santé de l’UE qu’il s’attendait à un retour d’efficacité élevé des essais.

Le correspondant financier de DW, Chelsey Dulaney, a déclaré : « Au début de la course aux vaccins, c’était l’une des sociétés les plus en vogue.

“L’administration Trump a même essayé de l’acheter avec un accord de 1 milliard de dollars. Il y avait beaucoup d’intérêt pour ce vaccin.”

Elle a ajouté: “Mais il s’agit d’un taux d’efficacité spectaculairement inférieur et il n’est même pas clair s’ils obtiendraient l’approbation des régulateurs des médicaments comme ils disent qu’ils vont essayer.

“L’Europe avait parié assez gros là-dessus.”

Le directeur financier de CureVac, Pierre Kemula, insiste sur le fait que la société n’avait pas abandonné son vaccin contre le coronavirus malgré les résultats décevants des essais.

Le directeur général Franz-Werner Haas a ajouté : « Les résultats donnent à réfléchir.

Il y a également eu un différend en cours entre l’UE et AstraZeneca au sujet de l’approvisionnement en vaccins.

Le président français Emmanuel Macron a attisé les tensions après avoir fait remarquer que le vaccin AstraZeneca n’était que “quasi-efficace”.

Vendredi, l’UE a perdu une bataille juridique à Bruxelles pour forcer le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca à fournir 120 millions de doses de vaccin Covid-19 d’ici la fin juin.

Le bloc a également souffert d’un déploiement de vaccin initialement lent alors que le Royaume-Uni a pris de l’avance.