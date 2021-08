«Vaccin hautement purifié et sûr»: Bharat Biotech dissipe les inquiétudes concernant la qualité de Covaxin

Bharat Biotech a déclaré qu’avant d’être libéré pour l’administration, chaque lot de Covaxin est soumis à plus de 200 tests de contrôle de qualité et des échantillons sont soumis au Laboratoire central des médicaments du gouvernement indien (CDL), et ce n’est qu’après autorisation que les lots sont commercialisés.

Le fabricant de vaccin Covid-19 Covaxin Bharat Biotech a publié jeudi une déclaration pour dissiper tous les doutes qui auraient pu surgir concernant la qualité du vaccin administré dans le pays. Afin de « remettre les pendules à l’heure » – Bharat Biotech a déclaré dans sa déclaration qu’à ce jour, tous les lots de Covaxin publiés ont été fabriqués dans ses installations de Genome Valley Hyderabad – qui ont été entièrement audités et approuvés par les autorités réglementaires. Il a également informé qu’avant d’être libéré pour l’administration, chaque lot de Covaxin est soumis à plus de 200 tests de contrôle de qualité et des échantillons sont soumis au Laboratoire central des médicaments du gouvernement indien (CDL), et ce n’est qu’après autorisation que les lots sont commercialisés.

Dans sa déclaration, Bharat Biotech a ajouté que la fabrication de Covaxin avait commencé à Malur (Karnataka) et à Ankleshwar (Gujarat) depuis juin. Sur la base du délai de 120 jours requis pour la fabrication, les tests, la libération, les approbations réglementaires et la distribution, les lots de vaccins fabriqués dans ces installations seront disponibles pour les fournitures en septembre.

Le fabricant de vaccins a en outre ajouté qu’il suivait des processus GMP stricts établis depuis 20 ans et qu’il avait fourni plusieurs milliards de doses de vaccins en Inde et à l’étranger. Pour étayer son argument, le fabricant de Covaxin a indiqué que bien qu’il ait fourni environ 70 millions de doses, il n’a pas demandé d’indemnisation au gouvernement indien pour tout événement indésirable résultant du vaccin.

Cette déclaration de Bharat Biotech intervient après que le Dr NK Arora, chef du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI), a été cité par l’agence de presse ANI comme disant que le gouvernement avait initialement espéré une production à grande échelle de Covaxin, mais l’ensemble du processus a été ralentie par des problèmes initiaux – qui comprenaient des problèmes de qualité.

Le chef de NTAGI a déclaré que les lots de test de l’usine de Bharat Biotech à Bangalore avaient été rejetés en raison de problèmes de qualité, ce qui a entraîné un retard dans l’accélération de la production. Cependant, il a ajouté que les lots de Covaxin ont été approuvés par l’autorité compétente et seront disponibles pour la consommation publique. “Bharat Biotech devrait fournir 7 à 10 doses de crore par mois dans les semaines à venir”, a-t-il déclaré à ANI.

Lisez la déclaration complète publiée par Bharat Biotech :

« Il y a eu des articles récents dans les médias sociaux et les médias concernant la qualité de COVAXIN®️, nous souhaitons par la présente remettre les pendules à l’heure avec les déclarations suivantes,

• À ce jour, tous les lots de COVAXIN®️ sont fabriqués et libérés uniquement à partir de nos installations de fabrication à Genome Valley Hyderabad, qui sont entièrement auditées et approuvées par les autorités réglementaires, nous souhaitons donc dissiper toute préoccupation concernant la qualité de COVAXIN®️,

• Chaque lot de COVAXIN®️ est soumis à plus de 200 tests de contrôle qualité dans nos installations, suivis de la soumission d’échantillons au Central Drugs Laboratory (CDL) du gouvernement indien, uniquement sur la base de l’approbation/libération par CDL, les lots sont commercialisés,

• Depuis début juin, la fabrication de COVAXIN®️ a commencé sur nos sites de Malur, Karnataka, et Ankleshwar, Gujarat, avant lesquels des lots d’ingénierie ont également été exécutés pour étudier la fonctionnalité des équipements. Les produits fabriqués à partir de ces installations seront disponibles pour approvisionnement courant septembre. Ceci est basé sur notre calendrier de 120 jours pour la fabrication, les tests, la sortie, les approbations réglementaires et la distribution,

• La fabrication, les tests et la libération des vaccins chez Bharat Biotech suivent des processus BPF validés et rigoureux qui ont été établis sur 20 ans, avec plusieurs milliards de doses de vaccins fournis en Inde et dans le monde,

• Étant donné que les vaccins sont administrés à des personnes en bonne santé, la sécurité est toujours notre critère primordial et vital et nous avons une politique sans compromis sur la sécurité et la qualité, quelles qu’elles soient. Cela ressort clairement des excellents contours de sécurité de COVAXIN®️ avec une offre impressionnante de ~ 70 millions de doses à ce jour. Il est emblématique que Bharat Biotech n’ait pas demandé d’indemnisation au gouvernement indien pour tout événement indésirable causé par COVAXIN®️,

• Les vaccins à virions entiers inactivés Vero Cell (plate-forme technologique COVAXIN®️) sont très complexes à fabriquer car l’ingrédient essentiel est basé sur des virus vivants qui nécessitent des méthodes de confinement et de purification à plusieurs niveaux très sophistiquées. Des normes de purification aussi étendues et élevées entraînent naturellement des pertes de processus importantes et de faibles rendements, ce qui permet d’obtenir un vaccin hautement purifié et sûr,

• Les souches SARS COV2 fournies dans le cadre d’accords de transfert de matériel à Bharat Biotech sont également facilement disponibles à l’ICMR-NIV et sont accessibles à toute organisation qui souhaite fabriquer un vaccin COVID-19 similaire,

• La vaccinologie, la fabrication, les tests et la diffusion des vaccins sont une science multifactorielle complexe impliquant des contributions de plus de 30 disciplines scientifiques et technologiques. Cela est évident du fait que depuis le début de la pandémie, seules 2 sociétés de vaccins ont été en mesure de fournir des vaccins COVID-19 au gouvernement indien,

• Bharat biotech est la seule entreprise à développer un vaccin localement en Inde et à le fabriquer à grande échelle. Il a accompli cela en 15 mois, avec 10 publications et une reconnaissance mondiale de l’Inde en tant qu’innovateur et développeur de produits. COVAXIN®️ est le seul vaccin à avoir démontré son efficacité contre le variant delta dans les essais cliniques de phase III chez l’homme,

• Les fausses nouvelles et les récits faux et trompeurs entraînent des conséquences imprévues de la panique dans notre population, entraînant une hésitation à la vaccination, prolongeant les délais de notre pays pour revenir à la normale et restaurer les moyens de subsistance. Nous demandons humblement aux médias et aux influenceurs de faire preuve de prudence, de retenue, d’analyse détaillée dans leurs reportages et leur communication externe.

