Vaccin Johnson & Johnson Covid approuvé: combien de jabs le Royaume-Uni a-t-il achetés? | UK | Nouvelles

Le vaccin a été approuvé pour une utilisation aux États-Unis, aux côtés du Royaume-Uni, l’UE et le Canada ont également commandé des doses et 500 millions de doses ont également été commandées dans le cadre du programme Covax pour approvisionner les pays les plus pauvres. Il s’agit du troisième jab à être autorisé à être utilisé au Royaume-Uni.

Le vaccin à injection unique devrait être une alternative rentable aux vaccins Pfizer et Moderna.

Il peut être conservé dans un réfrigérateur au lieu d’un congélateur, ce qui signifie que le déploiement du vaccin sera plus facile.

Les essais ont montré qu’il prévenait une maladie grave, mais était globalement efficace à 66% lorsque les cas modérés étaient inclus.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Il s’agit d’un coup de pouce supplémentaire au programme de vaccination extrêmement réussi du Royaume-Uni, qui a déjà sauvé plus de 13 000 vies, et signifie que nous avons maintenant quatre vaccins sûrs et efficaces approuvés pour aider à protéger les gens contre ce terrible virus.

“Comme Janssen est un vaccin à dose unique, il jouera un rôle important dans les mois à venir alors que nous redoublerons d’efforts pour encourager tout le monde à recevoir leurs vaccins et potentiellement commencer un programme de rappel plus tard cette année.”

