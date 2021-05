Vaccin Johnson & Johnson: Quand le nouveau vaccin à dose unique sera-t-il déployé au Royaume-Uni? | UK | Nouvelles

Le vaccin Janssen de Johnson and Johnson est devenu le quatrième vaccin Covid à être approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) au Royaume-Uni. Contrairement aux vaccins Pfizer / BioNTech, Moderna et Oxford / AstraZeneca, qui sont administrés en deux doses, le vaccin J&J n’est administré qu’en une seule injection.

La MHRA a annoncé vendredi que le vaccin J&J avait satisfait à ses normes de sécurité, de qualité et d’efficacité.

Plus tôt en 2021, le vaccin s’est avéré globalement efficace à 67% pour prévenir l’infection au COVID-19.

Le vaccin J&J s’est également avéré efficace à 85% dans la prévention des maladies graves ou des hospitalisations dues au COVID-19.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Il s’agit d’un coup de pouce supplémentaire au programme de vaccination extrêmement réussi du Royaume-Uni, qui a déjà sauvé plus de 13 000 vies, et signifie que nous avons maintenant quatre vaccins sûrs et efficaces approuvés pour aider à protéger les gens contre ce terrible virus.

«Étant donné que Janssen est un vaccin à dose unique, il jouera un rôle important dans les mois à venir alors que nous redoublerons d’efforts pour encourager tout le monde à se faire vacciner et éventuellement commencer un programme de rappel plus tard cette année.»

Le Royaume-Uni a maintenant rejoint plusieurs autres pays qui ont approuvé l’utilisation du vaccin J&J, notamment les États-Unis et certains pays de l’UE.

Contrairement aux autres formes de vaccin Covid, le vaccin J&J peut être conservé au réfrigérateur à des températures comprises entre 2 et 8 ° C.

Cela rendra le vaccin facile à transporter et à administrer partout au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, 20 millions de doses du vaccin J&J ont été sécurisées et les vaccins pourraient s’avérer cruciaux pour un programme potentiel de vaccin de rappel.

Le Royaume-Uni prévoit de lancer un programme de rappel basé sur les besoins cliniques plus tard cette année, pour aider à renforcer l’immunité des gens contre toute nouvelle variante de Covid.

Un essai est actuellement en cours pour mesurer l’efficacité de l’administration d’une dose de vaccin de rappel aux personnes.

Les vaccins d’Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen et Curevac sont utilisés dans l’essai.