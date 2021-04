Vaccin Moderna vs Pfizer: pourquoi vous ne devriez pas décider lequel est le mieux basé sur l’efficacité

Aux États-Unis, les deux premiers vaccins Covid-19 disponibles étaient ceux de Pfizer / BioNTech et Moderna. Les deux vaccins ont des «taux d’efficacité» très élevés d’environ 95 pour cent. Mais le troisième vaccin introduit aux États-Unis, de Johnson & Johnson, a un taux d’efficacité beaucoup plus faible: seulement 66%.

Regardez ces chiffres les uns à côté des autres, et il est naturel de conclure que l’un d’entre eux est considérablement pire. Pourquoi se contenter de 66% alors que vous pouvez en avoir 95%? Mais ce n’est pas la bonne façon de comprendre le taux d’efficacité d’un vaccin, ni même de comprendre ce que fait un vaccin. Et les experts en santé publique disent que si vous voulez vraiment savoir quel vaccin est le meilleur, l’efficacité n’est pas du tout le chiffre le plus important.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont ces chiffres ont été calculés et pourquoi le «meilleur» vaccin est le premier que vous pouvez obtenir. Et en savoir plus sur Umair Irfan de Vox sur les raisons pour lesquelles ces chiffres d’efficacité peuvent être trompeurs.

