Vaccin nasal Covid-19: une étude animale montre une immunité efficace, aucune propagation du virus

Les chercheurs ont découvert qu’un vaccin expérimental à dose unique administré par voie nasale offrait une efficacité à 100% contre Covid-19 chez la souris et bloque la transmission du virus d’animal à animal. L’étude a été menée par une équipe conjointe de l’Université de Géorgie et de l’Université de l’Iowa et les résultats ont été publiés dans Science Advances.

Contrairement aux vaccins traditionnels qui sont injectés dans le corps, ce vaccin est administré par voie nasale à l’aide d’un spray. Il ne nécessite qu’une seule dose et peut même être conservé jusqu’à trois mois à des températures normales de réfrigérateur. Cela peut être considéré comme un développement potentiellement énorme, car l’absence d’installations de stockage au froid appropriées pour les vaccins actuellement utilisés a été l’une des principales raisons pour lesquelles plusieurs économies en développement, en particulier celles d’Asie et d’Afrique, sont à la traîne. La nature nasale du vaccin le rend également plus facile à administrer, en particulier à ceux qui ont peur des aiguilles.

Un virus parainfluenza inoffensif 5 est utilisé par le vaccin expérimental pour administrer la protéine de pointe du SARS-CoV-2 dans les cellules. Le vaccin provoque une réponse immunitaire dans ces cellules. L’étude a également montré que le vaccin réussissait à produire une réponse immunitaire localisée impliquant une immunité cellulaire et des anticorps. Cela a protégé les souris des doses même mortelles de SARS-CoV-2. Le vaccin expérimental a également empêché les furets de contracter l’infection et la maladie. Il semble également bloquer la transmission de Covid-19 des furets infectés à des compagnons de cage non infectés et non protégés.

Plusieurs entreprises, dont Bharat Biotech et Senotize, basée au Canada, testent des vaccins nasaux. La Russie a également testé une version nasale de son vaccin Covid-19. Les vaccins intranasaux présentent plusieurs avantages, les experts estimant qu’une telle immunisation répliquerait plus étroitement l’immunité naturelle et réduirait à la fois la transmission du virus et l’infection. Cependant, ces vaccins sont incapables de produire une immunité durable et efficace et peuvent entraîner une diminution plus rapide de l’immunité.

