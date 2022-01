Vaccin naturel Omicron ? Les experts qualifient la notion de dangereuse, disent qu’elle ne prend pas longtemps en compte le COVID

Le virologue réputé Shahid Jameel a déclaré que l’idée qu’Omicron est un vaccin naturel est une idée dangereuse propagée par des personnes irresponsables.

L’idée qu’Omicron est un vaccin naturel est une « idée dangereuse » propagée par des personnes irresponsables qui ne tiennent pas compte du « long COVID » dont on comprend très peu, selon les experts. La variante Omicron de COVID-19, qui serait beaucoup plus infectieuse que les autres variantes, provoque cependant des infections plus bénignes, moins d’hospitalisations et de décès, ce qui laisse penser qu’elle peut agir comme un vaccin naturel.

Récemment, un responsable de la santé du Maharashtra a également affirmé qu’Omicron agirait comme un vaccin naturel et pourrait aider à la progression de COVID-19 vers le stade endémique. Le virologue réputé Shahid Jameel a déclaré que l’idée qu’Omicron est un vaccin naturel est une idée dangereuse propagée par des personnes irresponsables.

« Cela engendre la complaisance et est davantage enraciné dans la fatigue pandémique et l’incapacité à faire plus que dans les preuves disponibles à l’heure actuelle », a-t-il déclaré à PTI. Jameel, l’ancien chef du groupe consultatif des consortiums indiens de génomique du SRAS-COV-2 (INASACOG), a déclaré que ceux qui préconisent cela ne prennent pas en compte le « long COVID » dont on comprend très peu. « Surtout en Inde, où la malnutrition, la pollution de l’air et le diabète sont endémiques, laisser volontairement les gens être exposés à un virus dont vous ne comprenez pas grand-chose n’est pas une bonne science et une bonne santé publique », a-t-il déclaré.

Giridhara R Babu, professeur et chef de l’épidémiologie du parcours de vie à la Public Health Foundation of India, a déclaré que même si Omicron est doux, ce n’est pas un vaccin.

« Il y a des décès et des hospitalisations dus à cette variante. Éloignez-vous de la désinformation. Par rapport à la vaccination, l’infection naturelle ne peut protéger la population (contre le décès ou l’hospitalisation) contre aucune variante (Alpha, Beta, Gamma ou Delta). Les partisans de l’immunité collective répètent qu’Omicron fournirait une immunité collective. Les preuves comptent, pas les opinions », a-t-il déclaré.

Shuchin Bajaj, directeur fondateur du groupe d’hôpitaux Ujala Cygnus, a déclaré que la maladie pourrait avoir des effets à long terme et que les gens doivent être prudents.

«Il a été démontré qu’il peut persister pendant plus de six mois dans divers autres organes en plus des poumons, comme le cœur, le cerveau et les reins, etc., même après des infections très bénignes. Nous ne savons donc pas vraiment quels effets à long terme cela peut provoquer. Nous voyons déjà beaucoup de longs patients COVID avec un brouillard cérébral, une tachycardie sinusale inappropriée », a-t-il déclaré.

« Donc, nous ne devrions pas vraiment considérer cela comme un vaccin. Ce n’est pas vraiment un vaccin, nous avons eu des décès dus à Omicron. Nous avons eu des admissions en soins intensifs à cause d’Omicron. C’est donc une version beaucoup plus douce par rapport à Delta mais c’est quand même un virus et nous devons être prudents », a-t-il déclaré.

Yash Javeri, responsable des soins intensifs, Regency Health, Lucknow, a toutefois déclaré qu’en raison de l’infectiosité plus élevée d’Omicron associée à une gravité moindre, cela pourrait aider à mettre un terme à la pandémie. « En conséquence, toute la communauté est protégée, pas seulement ceux qui sont immunisés. Une infection par la variante Omicron induit non seulement une réponse immunitaire contre cette variante, mais offre également une protection accrue contre la variante Delta, selon une étude sud-africaine. En raison de son infectiosité plus élevée associée à une gravité moindre, Omicron peut augmenter encore l’immunité du troupeau et aider à suspendre la pandémie », a-t-il déclaré.

L’immunité collective se produit lorsqu’une grande partie d’une communauté (le troupeau) devient immunisée contre une maladie, ce qui rend improbable la propagation de la maladie d’une personne à l’autre.

Le directeur général de l’ICMR, Balram Bhargava, a déclaré la semaine dernière que l’immunité hybride, qui est développée à la suite de la vaccination et d’une infection naturelle, constitue une réponse plus forte contre COVID-19 et ses variantes.

