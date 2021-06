Vaccin Novavax : ce que cela signifie pour les variantes et la lutte mondiale contre Covid-19

Un autre vaccin Covid-19, celui de la société de biotechnologie Novavax, a affiché de superbes résultats dans un essai clinique de phase 3, a annoncé lundi la société. Mais avec plus de la moitié des adultes américains désormais vaccinés contre Covid-19, le plus grand impact de ces résultats pourrait se situer dans d’autres pays.

Le vaccin Novavax se démarque des autres vaccins Covid-19 car il utilise une technologie qui n’a pas été déployée à ce jour. Il peut également être conservé à des températures de réfrigérateur ordinaires, contrairement à d’autres vaccins qui ont des exigences strictes de congélation qui compliquent la distribution.

Novavax a déclaré que son candidat vaccin était globalement efficace à 90% contre les cas de Covid-19 qui produisent des symptômes et à 100% contre les maladies modérées et sévères. Les résultats, de près de 30 000 participants aux États-Unis et au Mexique, pourraient en faire le quatrième vaccin Covid-19 à commencer la distribution aux États-Unis, après les vaccins développés par Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson.

Mais les premières approbations du vaccin viendront probablement dans d’autres pays, a déclaré au New York Times Stanley Erck, PDG de la société basée dans le Maryland. Novavax pourrait même ne pas demander d’autorisation d’urgence pour son vaccin aux États-Unis avant septembre. À ce stade, cela ne fera peut-être pas beaucoup de différence pour l’effort de vaccination américain.

Dans le cadre de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement américain, Novavax a reçu 1,6 milliard de dollars pour le développement de vaccins et la production de 100 millions de doses en juillet dernier. À l’époque, la société de 20 ans était sceptique pour n’avoir jamais mis de vaccin sur le marché.

Novavax vise désormais à augmenter la production, avec un objectif de 150 millions de doses par mois d’ici la fin de l’année avec des usines aux États-Unis, en Corée du Sud et en Inde. Son vaccin à deux doses a un coût prévu de 16 $ par injection. C’est plus cher que les vaccins à base d’adénovirus développés par Johnson & Johnson et AstraZeneca, mais à peu près au même prix ou moins cher que les vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer/BioNTech et Moderna.

Le vaccin Novavax a montré une efficacité moindre contre les variantes de Covid-19, mais la société étudie des versions reformulées pour les cibler. Alors que Covid-19 continue de se propager dans de nombreuses régions du monde, avoir une autre option pour contrer la maladie renforcera les efforts pour contenir la pandémie.

Ce qui rend l’approche de Novavax différente des autres vaccins Covid-19

Les vaccins sont comme une cible de tir pour le système immunitaire : ils encouragent notre corps à se défendre contre une menace particulière, sans nous rendre malade. Lorsque le véritable agent pathogène arrive, les cellules immunitaires sont prêtes à agir, empêchant complètement l’infection ou atténuant les pires effets de la maladie.

Les vaccins traditionnels contiennent des versions affaiblies ou inactivées de virus ou de bactéries, ou des fragments de ceux-ci. Mais de nouvelles approches ont été apportées au Covid-19. Les vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech utilisent un extrait de matériel génétique, l’ARNm, enfermé dans une nanoparticule. Les cellules humaines peuvent lire ces instructions génétiques et fabriquer un fragment de SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19, qui incite le système immunitaire à se préparer au virus.

Les vaccins Covid-19 développés par AstraZeneca et Johnson & Johnson transfèrent également des instructions génétiques aux cellules humaines, les encourageant à fabriquer un fragment de SRAS-CoV-2, mais ils utilisent un virus différent – ​​un adénovirus – qui porte un extrait d’ADN.

L’approche de Novavax mélange des techniques anciennes et nouvelles. Pour fabriquer le vaccin, la société combine un autre type de virus – un baculovirus – avec les informations génétiques nécessaires pour fabriquer une protéine de pointe, un fragment clé du SRAS-CoV-2. Lorsque les cellules de la mite sont infectées par ce virus, elles fabriquent la protéine de pointe. Les scientifiques récoltent et fusionnent ensuite ces protéines avec une nanoparticule. Ces nanoparticules combinées à des protéines de pointe sont ce qui est injecté dans le vaccin Novavax.

Le vaccin Covid-19 de Novavax est développé selon une approche différente des autres vaccins autorisés en urgence.Novavax

Selon Novavax, cette approche produit une forte réponse immunitaire avec des effets secondaires minimes. Les principales plaintes des vaccinés étaient la fatigue, les maux de tête et les douleurs musculaires durant moins de deux jours.

Comment Novavax s’intègre dans la campagne de vaccination

Alors que les nouvelles infections, les hospitalisations et les décès ont tendance à baisser aux États-Unis, la pandémie de Covid-19 continue de faire rage dans d’autres pays. L’Inde, actuellement épicentre de la pandémie, a récemment établi un nouveau record mondial de plus de 6 000 décès quotidiens de Covid-19. Une partie du bilan provient de la variante Delta/B.1.617 du virus, qui semble être plus transmissible. Les responsables de la santé avertissent que d’autres pays disposant de ressources limitées et de faibles taux de vaccination restent vulnérables à leurs propres épidémies. Et tant que le virus continue de se propager, il risque de muter de manière dangereuse qui peut se répercuter dans des endroits comme les États-Unis.

Les dirigeants du sommet du G7 la semaine dernière se sont engagés à partager 1 milliard de doses de vaccins Covid-19 avec d’autres pays, dont la moitié venant des États-Unis. Pour sa part, Novavax s’associe à des fabricants d’autres pays comme l’Inde et la Corée du Sud pour augmenter sa production. La société avait engagé au moins 1.1. milliards de doses de son vaccin via Gavi, un consortium international de vaccination.

Je me rends compte que les résultats du vaccin Novovax ne recevront pas la même attention que lorsque nous avons entendu Moderna, Pfizer et J&J Mais pour vacciner le monde, c’est énorme Très très bonne nouvelle Novovax indispensable pour vacciner le globe. Le fait qu’il ait 90% d’efficacité est génial https://t.co/qGFzSfoIqo – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 14 juin 2021

Novavax pourrait encore avoir un rôle futur aux États-Unis. La société étudie comment son vaccin pourrait fonctionner comme un rappel, renforçant la protection contre d’autres vaccins à mesure que l’immunité diminue avec le temps. Une étude du mois dernier a montré que même le mélange d’injections de différentes plates-formes vaccinales conduisait à une protection immunitaire robuste. Mais on ne sait pas encore combien de temps durera la protection fournie par les autres vaccins Covid-19.

Dans le même temps, le virus lui-même continue de changer. Les résultats de Novavax lundi ont montré que son vaccin avait une efficacité de 86,3% pour prévenir la maladie causée par la variante Alpha/B.1.1.7 du virus, qui est apparue pour la première fois au Royaume-Uni. Cela montre que la protection était élevée, mais pas aussi élevée que l’immunité aux souches antérieures du virus.

Les premiers résultats de la phase 2b en Afrique du Sud, cependant, ont montré que le vaccin a donné une efficacité de 48,6 pour cent contre la variante Beta/B.1.351 chez les participants séronégatifs. La société étudie actuellement une version réorganisée de son vaccin visant spécifiquement la variante bêta.

L’évolution et la propagation continues de Covid-19 montrent que la pandémie n’est pas terminée et qu’il est trop tôt pour faire preuve de complaisance. Une nouvelle façon de se vacciner contre Covid-19 est une évolution bienvenue, en particulier si elle peut atteindre les plus vulnérables et rapidement.