Vaccin Novavax : le Serum Institute va commencer les essais cliniques sur les enfants à partir de juillet

Au milieu des craintes de la troisième vague de coronavirus, le fabricant de vaccins Serum Institute of India (SII) prévoit de commencer les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus de Novavax sur les enfants à partir de juillet. Le vaccin qui a été développé par la société américaine de biotechnologie Novavax et commercialisé sous le nom de Covavax par SII sera administré aux enfants dans le cadre d’essais cliniques pour tester son efficacité, a rapporté l’Indian Express. Une source proche au courant de la discussion du Serum Institute of India, basé à Pune, a déclaré à l’Indian Express que les essais cliniques sur les enfants commenceraient à partir du mois de juillet.

Au milieu d’une pénurie de vaccins à travers le pays, le vaccin Novavax a reçu une balle dans le bras car les résultats de la phase 3 de l’essai clinique ont montré une efficacité d’environ 90,4%. Les essais cliniques ont été menés dans 119 sites aux États-Unis et au Mexique et ont prouvé l’efficacité du vaccin à égalité avec d’autres vaccins de premier plan comme Moderna et Pfizer.

Peu de temps après l’annonce des excellents résultats des essais cliniques, le Dr VK Paul, chef du groupe de travail Inde Covid-19, a exhorté le Serum Institute à commencer sans délai les essais cliniques du vaccin sur les enfants. Tout en qualifiant le résultat des essais cliniques du vaccin de développement positif, le Dr Paul avait également déclaré que le vaccin était très pertinent car il serait produit localement dans le pays et que les bases de la fabrication du vaccin ont également été achevées par SII.

Ce qui rend le vaccin Covavax essentiel dans le programme de vaccination du pays contre le Covid-19, c’est le fait que le gouvernement s’attend à ce qu’environ 20 crores de doses du vaccin soient disponibles entre août et décembre. En outre, le vaccin peut être conservé à une température comprise entre 2° et 8° Celsius, ce qui le rend parfaitement adapté aux conditions indiennes où les goulots d’étranglement de la logistique et du stockage dans les zones éloignées entravent une inoculation efficace.

Après l’achèvement des essais cliniques et l’approbation réglementaire du vaccin, la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Inde s’accélérera avec trois vaccins fabriqués localement, à savoir Covishield et Covavax de Serum et Covaxin de Bharat Biotech.

