Vaccin Pfizer lié au premier décès et aux malformations congénitales ⋆ 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Les rapport britannique sur les effets secondaires a confirmé que plus de 100 000 personnes ont été touchées par les vaccins et ont confirmé qu’ils pourraient provoquer des malformations congénitales ainsi que la cécité. Beaucoup de jeunes femmes ont de sérieux problèmes avec les troubles menstruels. En effet, localement, j’ai connaissance d’un tel cas chez une fille de tout juste 25 ans.

Pendant ce temps à Nouvelle-Zélande, les médecins ont confirmé le premier décès dû au vaccin Pfizer. Une femme est décédée des suites de complications d’une myocardite qui, selon les experts, ont été provoquées par le vaccin COVID-19 de Pfizer.

Je ne suis pas anti-vax. Mais celui-ci me dérange sérieusement car Gates a truqué le jeu et il contrôle l’intégralité du récit. Parce que le gouvernement est impliqué, il n’y a pas de protection ou d’études indépendantes. Les politiciens vont JAMAIS reculer, et même si 25 % de la population mouraient, ils blâmeraient probablement Trump.

La blague sur la Colline est que l’échec en Afghanistan a empêché Pelosi de dormir la nuit, essayant de trouver un moyen de destituer Trump rétroactivement. C’est notre RÉEL problème avec ces vaccins. Ils ont sauté les essais sur les animaux et sont passés directement aux tests sur le public. Cela signifie qu’il y a CERTAINEMENT PAS ces politiciens admettront jamais une erreur. Cela n’arrivera tout simplement pas ! Certes, compte tenu de toutes les personnes qui ont été vaccinées, le taux de mortalité est faible. Mais cela n’excuse pas le fait que des tests auraient dû être effectués, et en aucun cas un vaccin de cette nature ne devrait être OBLIGATOIRE. Ce n’est pas la variole confinée aux seuls humains.

