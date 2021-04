Vaccin pour tous: la guerre du crédit fait rage après l’ouverture du vaccin Covid-19 pour tous les adultes

L’annonce du gouvernement Narendra Modi d’ouvrir les vaccinations pour tous les adultes en Inde à partir du 1er mai.

L’annonce du gouvernement Narendra Modi d’ouvrir les vaccinations pour tous les adultes en Inde à partir du 1er mai a déclenché une ruée parmi les partis politiques revendiquant le mérite d’avoir poussé le Centre à prendre la décision. Les chefs de l’opposition se sont précipités sur les plateformes de médias sociaux peu de temps après l’annonce pour suggérer qu’ils étaient les premiers parmi tous à exiger que le gouvernement autorise les vaccins pour tous les adultes et que le gouvernement avait agi sur leurs conseils.

La députée Priyanka Chaturvedi de Shiv Sena Rajya Sabha a écrit une lettre pour remercier le ministre de la Santé, le Dr Harshvardhan, d’avoir accepté leur demande. «Je remercie notre Health Min, qui, à notre demande, a annoncé une politique vaccinale plus libérale en phase 3, notamment en abaissant l’admissibilité au vaccin», a-t-elle écrit sur Twitter partageant la lettre. Dans la lettre, elle a déclaré: «Nos demandes qui vous sont adressées via des lettres, des pétitions et des appels vidéo ne sont pas politiques. C’est avec le sens de la responsabilité, de l’unité et de l’esprit de mener cette bataille de Covid en tant qu’un seul pays, un seul peuple que nous vous les confions.

Je remercie notre Health Min, qui à notre demande, a annoncé une politique vaccinale plus libérale en phase 3, notamment en abaissant l’admissibilité au vaccin. Les appels qui lui sont adressés ne sont pas politiques mais faits avec le sens des responsabilités et l’esprit de mener la bataille des covid comme un seul pays. ???????? pic.twitter.com/hdXvFyXyGc – Priyanka Chaturvedi (@ priyankac19) 20 avril 2021

Le député du TMC Rajya Sabha, Derek O’Brien, a affirmé que la décision avait été prise à la suite de la demande de Mamata Banerjee. “Alors le mégalomane a finalement écouté la seule femme ministre en chef de l’Inde”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Alors le mégalomane a finalement écouté la seule femme ministre en chef de l’Inde #VaccineForAll – Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 19 avril 2021

Le Congrès n’a pas non plus retenu ses chevaux car ses dirigeants ont affirmé que Rahul Gandhi et l’ancien Premier ministre Manmohan Singh avaient demandé au gouvernement d’ouvrir le programme de vaccination pour couvrir une population plus large. Dans une référence apparente à la vaccination pour tous, Rahul Gandhi avait déclaré le 7 avril qu’il était ridicule de débattre des besoins et des désirs, car chaque Indien mérite la chance de vivre en sécurité.

Il est ridicule de débattre des besoins et des désirs. Chaque Indien mérite la chance de vivre en sécurité. #Vaccin contre le covid – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 7 avril 2021

L’ancien PM Manmohan Singh avait écrit au PM Modi le 18 avril pour demander au Centre d’autoriser les États à définir des catégories de travailleurs à vacciner. «L’État devrait avoir une certaine flexibilité pour définir les catégories de travailleurs de première ligne qui peuvent être vaccinés même s’ils ont moins de 45 ans. Par exemple, les États peuvent vouloir désigner des enseignants, des chauffeurs de bus, de trois-roues et de taxi, du personnel municipal et panchayat, et éventuellement des avocats qui doivent se présenter aux tribunaux en tant que travailleurs de première ligne », avait-il déclaré dans la lettre.

Le député du Congrès Rajya Sabha, P Chidambaram, a déclaré que la nation était heureuse de savoir que pratiquement toutes les suggestions contenues dans la lettre du Dr Manmohan Singh ont été acceptées par le gouvernement. Dire qu’il vaut mieux tard que jamais, il a ajouté: «Deux suggestions demeurent: UNE, il y a un besoin immédiat de fournir des fonds aux fabricants des deux vaccins fabriqués en Inde pour accélérer la production… DEUX, il y a un besoin urgent d’invoquer l’octroi de licences obligatoires pour les vaccins fabriqués en Inde. C’est la seule façon d’utiliser l’énorme capacité de fabrication de vaccins en Inde. »

DEUX, il est urgent d’invoquer l’octroi de licences obligatoires pour les vaccins fabriqués en Inde. C’est la seule façon d’utiliser l’énorme capacité de fabrication de vaccins en Inde. – P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 19 avril 2021

Pendant ce temps, le BJP a subi de vives attaques de la part des partis de l’opposition après avoir découvert que le neveu de 23 ans de l’ancien Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Tanmay Fadnavis, avait fait la queue pour recevoir les deux vaccins COVID-19.

«Même le Premier ministre a attendu son tour pour se faire vacciner, n’a pas bafoué les règles, mais Fadnavis ji travaille selon ses propres règles. Idem pour les journalistes qui auraient idéalement dû être considérés comme des travailleurs de première ligne mais non vaccinés alors qu’ils rapportent du terrain parce qu’ils ne sont pas privilégiés », a déclaré Priyanka Chaturvedi dans un tweet.

Le porte-parole du BJP, Ram Kadam, a déclaré que Tanmay Fadnavis était un parent éloigné de Devendra Fadnavis et a soutenu que l’ancien CM suivait toutes les règles. Kadam a déclaré que l’épouse de Devendra Fadnavis n’avait pas encore été vaccinée, ce qui en soi clarifie le fait que Devendra Fadnavis suit les règles. Il a également interrogé le gouvernement Maha Vikas Aghadi au sujet de la vaccination présumée du maire et de tous les corporators de la société Thane qui bafouaient les règles.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.