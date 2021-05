Vaccin ultrapotent à nanoparticules COVID-19 avec Univ. of Wash. roots reçoit 173 millions de dollars pour des essais sur l’homme

Une image de la nanoparticule avec des protéines de pointe utilisée dans un candidat vaccin COVID-19 nouvellement développé. (Ian Haydon / UW Medicine Institute for Protein Design)

Un projet visant à tester ce qu’on appelle un candidat vaccin COVID-19 ultrapotent de deuxième génération recevra jusqu’à 173,4 millions de dollars pour mener des essais cliniques de phase 3. Le vaccin a été développé en partenariat entre l’UW Medicine Institute for Protein Design et SK bioscience, basé en Corée du Sud.

Le vaccin, appelé GPB510, utilise une technologie de nanoparticules qui a été créée à l’institut basé à l’Université de Washington. Le vaccin utilise un échafaudage de nanoparticules qui est parsemé de 60 copies d’une région clé de la protéine de pointe du virus. Le design imite la forme du coronavirus. Dans la recherche préclinique publiée dans les principales revues scientifiques Cell and Nature, le vaccin a déclenché des réponses immunitaires puissantes et durables.

Les chercheurs travaillaient à la mise au point d’un vaccin sûr et efficace à faibles doses, facile à fabriquer et stable sans nécessiter de stockage à des températures extrêmement basses.

Le professeur agrégé de l’UW Neil King, qui était récemment finaliste pour l’innovation de l’année des . Awards 2021, a dirigé la recherche à Seattle.

SK bioscience mènera les essais cliniques multinationaux. Le financement nouvellement annoncé provient de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ou CEPI. L’argent aidera à financer les essais cliniques et à intensifier la fabrication de vaccins par SK bioscience, dans le but de produire annuellement des centaines de millions de doses. Les fonds soutiendront également la recherche sur de nouvelles variantes de coronavirus préoccupantes.

SK bioscience a précédemment reçu le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates et du CEPI, un partenariat mondial soutenant le développement de vaccins pour lutter contre les pandémies. Le CEPI est également un co-leader de COVAX, un effort international visant à distribuer équitablement les vaccins COVID dans le monde. Si le GPB510 réussit, il sera mis à la disposition de COVAX pour distribution.

King, biochimiste, est également co-fondateur et président du conseil scientifique de UW-spinout Icosavax. La startup de Seattle travaille sur des vaccins contre plusieurs maladies en utilisant la technologie des nanoparticules inventée par King. Icosavax développe un vaccin COVID similaire, a déclaré King par courrier électronique, et a reçu une subvention de la Fondation Gates et d’Open Philanthropy Project.

Les autres chercheurs principaux dans le développement de GPB510 sont les chercheurs UW Alexandra Walls, Brooke Fiala et David Veesler, ainsi que de nombreux collaborateurs.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour inclure des informations sur les travaux d’Icosavax sur un vaccin COVID.