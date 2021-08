Vaccin Zydus Cadila en septembre: Prévoyez 10 à 12 doses de crore par an, le prix sera annoncé dans une semaine

in

Selon Patel, Zydus Cadila avait investi 500 crores de roupies dans le développement du vaccin et dans la capacité de fabrication avec des investissements supplémentaires attendus à mesure que la capacité de fabrication augmentait. La société avait obtenu des matières premières pour les quatre à six prochains mois, a déclaré Patel.

Zydus Cadila a déclaré samedi que la société commencerait à livrer les vaccins Covid-19 à partir de la mi-septembre. La société augmentera sa capacité et sera en mesure de livrer un crore de vaccins par mois à partir d’octobre. La société prévoit de fabriquer 10 à 12 doses de crore par an.

Le gouvernement avait prévu cinq doses de vaccin crore de Zydus Cadila entre août et décembre. Cependant, il y avait eu un retard de 45 jours dans la mise en place de l’usine de fabrication en raison du verrouillage, de sorte que l’objectif de cinq vaccins crore serait désormais atteint d’ici janvier de l’année prochaine, a déclaré Sharvil Patel, directeur général de Zydus Cadila. La société dispose actuellement d’un stock d’environ trois à cinq millions de vaccins. Le prix des vaccins pourrait être annoncé dans une semaine après des discussions avec le gouvernement, a déclaré Patel. La référence pour les prix des vaccins avait été fixée et elle ne serait pas très différente de celles-ci, a déclaré Patel.

Outre sa propre usine, la société était également en pourparlers avec trois autres fabricants en Inde pour intensifier la fabrication, a déclaré Patel. Il s’agissait également de pourparlers de transfert de technologie en cours avec des partenaires en dehors de l’Inde. La société commencera également à fabriquer les applicateurs sans aiguille nécessaires à l’administration des vaccins en Inde. Les lots initiaux sont importés des États-Unis. Le stylo pour administrer le vaccin vient de Singapour.

Zydus a reçu vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence du Drug Controller General of India pour le vaccin Covid-19, ZyCoV-D. Il s’agit d’un vaccin à ADN plasmidique contre le Covid-19, administré en trois doses, la première dose le jour zéro, la deuxième dose le 28e jour et la troisième dose le 56e jour. Le ZyCoV-D est un vaccin sans aiguille administré à l’aide de l’applicateur sans aiguille PharmaJet, qui garantit une administration de vaccin intradermique indolore.

La société a mené des essais cliniques sur 50 sites dans le pays. Pour la première fois, des essais ont également été menés sur des enfants entre 12 et 18 ans et les essais ont porté sur 1 400 enfants. Le vaccin avait démontré une efficacité de 66%. Patel a déclaré que la société prévoyait de demander l’approbation réglementaire pour le schéma à deux doses du vaccin.

