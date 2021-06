Vaccination aux États-Unis : l’objectif de vaccination de Joe Biden pour juillet pourrait être manqué, prévient un analyste | Monde | Nouvelles

Une analyse des statistiques et des sondages concernant les programmes de vaccination a suggéré que l’objectif du président américain d’avoir au moins 70 pour cent de tous les adultes vaccinés avec au moins une dose d’ici le 4 juillet pourrait être manqué. Les derniers chiffres des Centers for Disease Control and Prevention ont montré que le taux de vaccination a baissé.

Les données de juin du CDC ont montré que 63% des adultes avaient pris leur première dose du jab.

Il s’agit d’une légère augmentation par rapport aux 62% enregistrés la semaine du 27 mai.

Harry Enten de CNN a déclaré que M. Biden était “en danger” de manquer son objectif de vaccination.

Il a écrit dans la publication que le problème était « que nous n’avons vraiment pas vu le taux de vaccination augmenter depuis qu’ils sont devenus facilement disponibles en avril. Nous n’avons vu que les déclins s’arrêter.

L’analyste a ajouté : « Le fait est que nous manquons de personnes qui ont indiqué qu’elles voulaient le vaccin dès que possible.

« Le dernier sondage de la Kaiser Family Foundation de fin mai a révélé que 66% des Américains avaient reçu une première dose de vaccin Covid-19 ou en voulaient une dès que possible.

“Ce 66% est proche du même pourcentage que là où la ligne de tendance actuelle du taux de vaccination indique que nous finirons d’ici le 4 juillet.”

M. Enten a conclu que pour atteindre l’objectif de 70 % du président, « certaines personnes devront être convaincues » de recevoir le jab le mois prochain.

Il a ajouté: “La clé au cours du mois prochain sera que ces personnes non vaccinées aient un sentiment d’urgence pour recevoir leur première dose.”