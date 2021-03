Vaccination contre le coronavirus: alors que la campagne de vaccination contre le COVID-19 s’accélère, la demande accrue de l’Inde pose des problèmes

Le problème avec l’augmentation de la demande, cependant, est que ces deux sociétés devraient également fournir des doses de vaccin contre le coronavirus à d’autres pays conformément à leurs accords.

Vaccination contre le coronavirus en Inde: Alors que les cas de coronavirus dans le pays augmentent, signe d’une deuxième vague de pandémie, le gouvernement travaille également à plein régime sur sa campagne nationale de vaccination contre le COVID-19. Dans le but de vacciner environ 30 millions de personnes d’ici août, le Centre a augmenté sa demande de Covishield, du Serum Institute of India, à Pune, et de Covaxin de Bharat Biotech, qui sont les deux vaccins COVID-19 actuellement administrés en Inde, selon un rapport dans The Indian Express.

Le problème avec l’augmentation de la demande, cependant, est que ces deux sociétés devraient également fournir des doses de vaccin contre le coronavirus à d’autres pays conformément à leurs accords. Le rapport indique qu’au moins l’un des deux fabricants a déclaré que la demande de l’Inde avait dépassé le nombre de doses de vaccin COVID-19 qu’ils avaient réservées au pays, et donc, leur capacité à répondre aux exigences d’autres pays à temps a été touché.

Le problème a été aggravé par le fait que plusieurs pays pratiquent le nationalisme des matières premières et n’exportent pas les matières premières nécessaires à la production du vaccin COVID-19 dans d’autres pays, ce qui a finalement un impact sur le niveau d’approvisionnement en vaccins contre le coronavirus dans le monde. Ainsi, il peut être préoccupant de savoir si l’approvisionnement actuel en vaccins COVID-19 serait suffisant pour l’Inde ainsi que pour l’approvisionnement d’autres pays ou non. Cependant, compte tenu du fait que l’Inde est en train de devenir la plaque tournante de la fabrication des vaccins COVID-19, il y a de l’espoir que l’un des autres vaccins en cours de développement pourrait être approuvé et combler les lacunes.

Jetons un coup d’œil à tous les vaccins contre les coronavirus sont actuellement en cours de développement ou de test en Inde à l’exception de Covishield et Covaxin.

Spoutnik V, qui a été développé par la Russie et est fabriqué en Inde en collaboration avec le laboratoire du Dr Reddy pour les tests, et Hetero Biopharma et Gland Pharma pour la fabrication. Le vaccin a démontré une efficacité de 91,6% et nécessite deux doses. Pour le moment, le Dr Reddy est en train de terminer une étude de transition sur 1 500 participants et soumettra ensuite les données complètes sur sa sécurité au régulateur. Jusqu’à 35,2 crores de doses du vaccin pourraient être fabriqués en Inde en un an.

ZyCov-D est en cours de développement par Zydus Cadila, qui nécessiterait trois doses. Il est actuellement en phase 3 d’essais cliniques, avec la capacité de produire environ 15 crores de doses par an.

Pune’s Serum Institute développe également un vaccin appelé Covovax en collaboration avec Novavax, et pour cela, SII est également susceptible d’entamer prochainement une étude de transition sur la population indienne. Biological E, en collaboration avec le Baylor College of Medicine, développe un vaccin qui nécessiterait deux doses. Visant une production d’environ 100 crores de doses par an, le vaccin a terminé les essais de phase 1 et 2 jusqu’à présent, et publierait bientôt les résultats.

Bharat Biotech produit également un autre vaccin avec la Washington University School of Medicine qui n’aurait besoin que d’une seule dose de vaccination, mais son essai de phase 1 n’a pas encore commencé.

Gennova Biopharmaceuticals développe un vaccin à base d’ARNm et a reçu l’approbation pour les essais de phase 1 et 2, qui devraient commencer bientôt.