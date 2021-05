Vaccination contre le coronavirus: comment fonctionne la chaîne d’approvisionnement des vaccins en Inde?

Pour les bénéficiaires des phases 1 et 2 de la campagne de vaccination, les vaccins sont gratuits sur tous les sites de vaccination du gouvernement.

Vaccin contre le coronavirus: Même 10 jours après l’ouverture de la campagne de vaccination pour les personnes âgées de plus de 18 ans, plusieurs États n’ont pas encore été en mesure de commencer la vaccination des personnes âgées de 18 à 44 ans, principalement en raison du manque de doses adéquates. Au Pendjab, par exemple, les phases 1 et 2 de la campagne de vaccination – au cours desquelles les agents de santé, les agents de première ligne et les personnes de plus de 45 ans sont vaccinés – sont en cours de réalisation, la troisième phase de vaccination n’a pas encore commencé. Pour comprendre ce problème de pénurie de vaccins, il est important de tout savoir sur la chaîne d’approvisionnement des vaccins en Inde.

Fourniture de vaccins aux États

Lorsque la phase 1 et la phase 2 de la campagne d’inoculation étaient en cours, le Centre se procurait toutes les doses de vaccin auprès des fabricants – Serum Institute of India dans le cas de Covishield et Bharat Biotech pour Covaxin – et les fournissait gratuitement aux États. Désormais, dans la troisième phase, ces fabricants sont tenus de fournir au Centre la moitié des doses de vaccin qu’ils fabriquent, qui seraient fournies gratuitement aux États pour les agents de santé de l’inoculation, les agents de première ligne et les personnes de plus de 45 ans.

D’autre part, les fabricants seraient libres de vendre leurs doses restantes directement aux États et aux hôpitaux privés, et pour cela, les doses seraient tarifées conformément à la stratégie nationale de vaccination libéralisée et accélérée de la vaccination contre le Covid-19 qui est entrée en vigueur. avec le début de ce mois. Les États seraient tenus d’acheter les vaccins injectables destinés aux bénéficiaires âgés de 18 à 44 ans. Pendant ce temps, les hôpitaux privés devraient également acheter les doses aux fabricants.

La tarification libéralisée et la stratégie nationale de vaccination accélérée contre le Covid-19 expliquées

Dans le cadre de cette stratégie, il existe deux canaux d’approvisionnement en vaccins. Parmi ceux-ci, l’un implique le gouvernement indien, tandis que l’autre est appelé canal «Autre que le gouvernement indien». Dans le premier cas, le Centre achètera 50% des doses fabriquées aux producteurs de vaccins en Inde, tandis que les 50% restants des doses pourront être fournis par les fabricants directement aux États et aux hôpitaux privés.

Impact de la politique sur le prix des vaccins

Pour les bénéficiaires des phases 1 et 2 de la campagne de vaccination, les vaccins sont gratuits dans tous les sites de vaccination gouvernementaux. De plus, comme annoncé par les États, les personnes âgées de 18 à 44 ans se verraient également administrer des injections gratuites dans les centres gouvernementaux.

Le Centre achète des vaccins à la fois à SII et à Bharat Biotech à Rs 150 la dose, mais les États doivent payer Rs 300 pour une dose de Covishield et Rs 600 pour une dose de Covaxin. De plus, les hôpitaux privés doivent payer un taux encore plus élevé de Rs 600 pour une dose de Covishield et de Rs 1200 pour une dose de Covaxin. De plus, les hôpitaux privés ne reçoivent plus de doses gratuites du Centre. Ainsi, dans deux des hôpitaux privés du Pendjab, tous les bénéficiaires éligibles devraient désormais payer Rs 900 pour une injection de Covishield et Rs 1 250 pour une dose de Covaxin.

Problème au Pendjab

Le Pendjab a passé une commande de 30 doses de lakh Covishield pour les bénéficiaires de la troisième phase de campagne d’inoculation, mais le premier envoi de doses de vaccin de SII basé à Pune n’a toujours pas été livré. Parallèlement, quelques hôpitaux privés, principalement l’hôpital Max et l’hôpital Fortis basés à Mohali, ont reçu leurs doses de vaccination dans le cadre de leur accord direct avec les fabricants, et ont donc commencé la vaccination des bénéficiaires âgés de 18 à 44 ans. Pendant ce temps, le Rajasthan et l’Haryana, qui sont adjacents au Pendjab, ont déjà reçu leurs premiers envois et ont donc commencé l’inoculation gratuite de leurs 18+ bénéficiaires.

Parallèlement, la vaccination des bénéficiaires âgés de plus de 45 ans s’est déroulée comme d’habitude, et entre le 1er et le 15 mai, le Centre s’est engagé à fournir aux bénéficiaires des phases 1 et 2, 6,15 lakh de vaccins au Pendjab. Au 7 mai, 3,75 doses de lakh ont été fournies à l’État, selon les données publiées par le Centre.

Fourniture de vaccins aux districts du Pendjab

Le centre fournit au Pendjab des vaccins par lots de quelques lakhs à la fois, après quoi ils sont envoyés dans les districts en fonction de leur population et du nombre de cas actifs qu’ils ont. Cela conduit les districts à recevoir quelques milliers de doses à la fois, et ces injections sont épuisées en quelques jours.

Le rapport indique que le Centre envoie des vaccins au Pendjab soit par voie aérienne, auquel cas les doses sont expédiées à Chandigarh directement depuis SII, soit par route depuis l’entrepôt de Karnal du Centre.

À partir de Chandigarh, les districts sont tenus de collecter leur part de vaccins dans un délai de 24 heures en utilisant leurs fourgons. De plus, il reste à peine un stock de réserve à Chandigarh car l’offre et la demande sont pour la plupart égales.

