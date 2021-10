Vaccination contre le coronavirus en Inde: le PM Modi tiendra une réunion d’examen pour les districts à faible couverture le 3 novembre

En dehors de cela, les ministres en chef de ces États seraient également présents lors de la réunion. (fichier image)

Vaccination COVID-19 en Inde : La campagne de vaccination de l’Inde va bon train, avec plus de 106 crores de doses ayant été administrées à travers le pays. Cependant, l’Inde a encore un long chemin à parcourir avant que toute la population adulte du pays ne soit vaccinée. Au milieu de cela, le Premier ministre Narendra Modi est en visite en Italie et au Royaume-Uni, et devrait partir pour l’Inde le 2 novembre. Il visite les pays pour des réunions avec ses homologues en Italie et au Royaume-Uni, les chefs du Conseil européen et Commission européenne, ainsi que le sommet du G20 et la COP26 se rencontrent. Maintenant, le bureau du Premier ministre a déclaré à l’agence de presse ANI qu’immédiatement après son retour en Inde, le Premier ministre Modi tiendrait une réunion d’examen avec les districts ayant une faible couverture vaccinale.

Le PMO a déclaré que la réunion d’examen se tiendrait le 3 novembre à midi et qu’elle se déroulerait via le mode de vidéoconférence. Donnant des détails sur la réunion, le PMO a déclaré qu’elle contiendrait les autorités des districts où moins de 50% de couverture a été réalisée en termes de première dose, et où la couverture est faible pour la deuxième dose. Des magistrats de district de plus de 40 districts seraient inclus dans la réunion, et ceux-ci couvriraient des États comme le Jharkhand, l’Arunachal Pradesh, le Manipur, le Meghalaya, le Maharashtra et le Nagaland, entre autres.

En dehors de cela, les ministres en chef de ces États seraient également présents lors de la réunion.

Le PM Modi s’exprime sur le vaccin COVID-19 au sommet du G20

Lors du sommet du G20 qui s’est tenu samedi à Rome en Italie, le Premier ministre Modi a déclaré que l’Inde était prête à produire plus de cinq milliards de doses de vaccin contre le coronavirus l’année prochaine. Cela, a-t-il dit, aiderait le monde à lutter contre la pandémie. Il a également affirmé qu’il était important que l’Organisation mondiale de la santé donne l’approbation requise aux vaccins indiens dès que possible.

Il a également profité de l’occasion pour parler de la nécessité de faciliter les voyages internationaux et de la manière dont un mécanisme de reconnaissance mutuelle des certifications de vaccins pourrait aider à atteindre cet objectif.

