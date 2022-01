Vaccination contre le coronavirus : le même vaccin sera utilisé pour une dose « de précaution », précise le gouvernement

Auparavant, le gouvernement avait suggéré d’administrer aux bénéficiaires une dose d’un vaccin différent de celui administré précédemment.

Après des semaines d’incertitude, le gouvernement central a maintenant précisé que la troisième dose de précaution à administrer aux agents de santé de première ligne et aux personnes présentant des comorbidités sera la même que les deux premières doses. Auparavant, le gouvernement avait suggéré d’administrer aux bénéficiaires une dose d’un vaccin différent de celui administré précédemment. Le membre du NITI Aayog et expert en santé, le Dr Vinod K Paul, a déclaré aux médias que les bénéficiaires qui ont déjà été vaccinés avec Covaxin seront vaccinés avec Covaxin, de même que ceux précédemment vaccinés par Covishield seront vaccinés par le vaccin Covishield.

Le Dr Paul a en outre déclaré que le gouvernement allait voir les données qui émergent sur le mélange de vaccins et l’approche hétérologue. Comme annoncé par le Premier ministre Narendra Modi, la dose de précaution sera administrée à la population éligible à partir du 10 janvier. L’administration de la troisième dose « de précaution » se reflétera également dans le certificat de vaccination délivré par la plateforme CoWIN.

Concédant que le pays signale un grand nombre de cas de coronavirus en raison de la nouvelle variante Omicron, le Dr Paul a déclaré que la flambée des cas est principalement due à la nouvelle variante Omicron. Lors de la même conférence de presse, le Dr Balram Bhargav, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a déclaré que la variante Omicron est devenue la souche prédominante circulant dans les villes indiennes. Le Dr Bhargav a en outre déclaré que les rassemblements de masse et les événements à grande échelle devraient être évités pour réduire la propagation de la maladie.

Partageant des détails sur la campagne de vaccination pour les enfants qui a commencé le 3 janvier, le Dr Paul a déclaré que plus d’un crore d’adolescents âgés de 15 à 18 ans ont reçu leur première dose jusqu’à présent. Il a ajouté que, selon les estimations du gouvernement, il y a environ 7 millions d’adolescents éligibles dans ce groupe d’âge et à cette vitesse, le gouvernement s’attend à tous les vacciner assez rapidement.

