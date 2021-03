Vaccination contre le coronavirus: manque de planification, vaccinateurs mal formés responsables d’un gaspillage élevé de vaccins

Le haut responsable qui souhaitait garder l’anonymat a également déclaré que des États comme l’UP, le Telangana et l’Andhra Pradesh ont déclaré qu’une vaste planification serait désormais entreprise dans les centres de vaccination.

Alors même que la stratégie de vaccination du pays fait face à une course contre la montre avec l’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays, le problème du gaspillage de vaccins s’est poursuivi dans presque tous les États du pays, de nombreux États signalant plus de gaspillage de vaccins cruciaux que la moyenne nationale. Selon un rapport d’Indian Express, contre la part nationale de gaspillage de vaccins de 6,5%, des États / UT comme le Jammu-et-Cachemire (6,6%) ont signalé un taux de gaspillage plus élevé de 6,6%, Telangana (17,6%), Andhra Pradesh ( 11,6%), UP (9,4%) et Karnataka (6,9%).

Les responsables gouvernementaux qui suivent le gaspillage de vaccination dans le pays se sont concentrés sur deux raisons principales du gaspillage élevé du vaccin contre le coronavirus. Premièrement, les agents de santé qui vaccinent ne sont pas correctement formés pour retirer les vaccins des flacons multidoses, tandis que la deuxième raison du gaspillage est une mauvaise planification au centre de vaccination local.

Un haut responsable a déclaré à l’Indian Express que chaque flacon de vaccin contient 10 doses et que si le centre de vaccination ne compte que six personnes, le reste est gaspillé car une fois le flacon ouvert, toutes ses doses doivent être utilisées instantanément. En ce qui concerne la formation des vaccinateurs, le responsable a déclaré que certains vaccinateurs sont capables de retirer seulement neuf des 10 doses du flacon, gaspillant effectivement 10 pour cent des doses de vaccin.

Les responsables ont également déclaré que les États ont été chargés d’entreprendre une planification détaillée dans les centres de vaccination locaux et d’ouvrir le flacon de vaccin uniquement si dix bénéficiaires potentiels sont présents au centre. Dans les zones rurales éloignées du pays, si le centre ne parvient pas à recevoir 10 personnes par jour, leur vaccination doit être reportée au lendemain avec les autres bénéficiaires.

Le haut responsable qui souhaitait garder l’anonymat a également déclaré que des États comme l’UP, le Telangana et l’Andhra Pradesh ont déclaré qu’une vaste planification serait désormais entreprise dans les centres de vaccination. Cependant, les États ont ajouté que le refus de vacciner un petit groupe de personnes et de les refouler pour un autre jour pourrait conduire à une hésitation à la vaccination et pourrait poser des problèmes plus tard.

Même si certains États signalent un gaspillage de vaccins à un taux plus élevé que la moyenne nationale, certains des plus grands États gaspillent beaucoup moins que la moyenne nationale, notamment le Tamil Nadu (3,7%), le Bihar (4%), le Bengale occidental. (4,8%), Rajasthan (5,6%), Assam (5,5%) et Gujarat (5,3%).