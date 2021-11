Vaccination contre le coronavirus: plus de 8 lakhs à Pune doivent recevoir la 2e dose

Les responsables ont déclaré à l’Indian Express que la vaccination sera achevée avec une force renouvelée après Diwali, y compris la campagne de vaccination de porte en porte.

Même si le nombre de bénéficiaires du vaccin contre le coronavirus augmente à un rythme constant, le grand nombre de personnes qui n’ont pas encore reçu leur deuxième injection devient un énorme défi. Rien qu’à Pune, plus de 8 lakh bénéficiaires ont leur deuxième dose de Covishield due alors que près d’un lakh de personnes n’ont pas encore reçu leur deuxième dose de Covaxin, a rapporté l’Indian Express. À travers le Maharashtra, il y a 58 bénéficiaires de lakh qui n’ont reçu qu’une seule dose de leur vaccin Covishield et qui ne se sont pas encore présentés pour leur deuxième dose. De même, 15 personnes lakh dans l’État restent à administrer avec la deuxième dose de vaccin Covaxin.

Le Dr Pradeep Vyas, qui est le secrétaire en chef supplémentaire (santé) de l’État, a déclaré à l’Indian Express que ces bénéficiaires avaient terminé l’intervalle obligatoire entre les deux doses mais ne se présentaient pas pour leur deuxième dose. Le responsable a également souligné que ces chiffres sont dynamiques et continuent d’être mis à jour en temps réel. Le nombre de bénéficiaires à Mumbai qui n’ont pas encore reçu leur deuxième dose de vaccin Covishield est de 5,5 lakh alors que ceux qui attendent la deuxième dose de Covaxin est de 90 675.

La part de la population éligible qui a été complètement vaccinée dans les villes de Mumbai et Pune est de 60 pour cent et 51 pour cent respectivement. La part de la population qui a été complètement vaccinée dans l’État oscille autour de seulement 34 pour cent, ce qui est loin de l’objectif de 100 pour cent envisagé avant la fin de l’année. Le nombre de bénéficiaires qui n’ont pas encore été vaccinés avec la deuxième dose est considérablement élevé, même dans les petites villes de l’État. À Nagpur, il y a environ 5,1 lakh de bénéficiaires qui n’ont pas reçu la deuxième dose de vaccin Covishield alors que plus de 32 000 bénéficiaires n’ont pas encore reçu la deuxième dose de Covaxin.

La menace du coronavirus est également loin d’être neutralisée puisque Mumbai, Pune, Ahmednagar, Thane et Raigad sont les cinq villes qui représentent 76% des cas actifs dans l’État. Les responsables ont déclaré à l’Indian Express que la vaccination sera achevée avec une force renouvelée après Diwali, y compris la campagne de vaccination de porte en porte.

