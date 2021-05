Vaccination contre le Covid-19: la Cour suprême frappe le Centre pour une “ double politique ” et appelle à une approche plus inclusive pour répondre aux besoins des zones rurales

Le Centre a soutenu que les États n’étaient pas laissés à eux-mêmes alors que le gouvernement de l’Union négociait le prix du vaccin qui avait été fixé pour chaque État.

Fidèle à sa vision critique de la politique de vaccination du Centre, la Cour suprême a appelé lundi à une approche plus inclusive pour répondre aux besoins des zones rurales. S’interrogeant sur la justification d’une double politique d’achat de vaccins, le tribunal s’est demandé pourquoi le Centre ne mettait pas les produits à la disposition des États au même prix.

La cour suprême a demandé au Centre pourquoi plusieurs gouvernements d’État et sociétés municipales lancaient des appels d’offres mondiaux pour se procurer des vaccins. Il a observé que le Centre n’avait pas encore soumis de document de politique nationale sur les vaccins Covid.

«Nous avons quelques inquiétudes. Est-ce la politique du gouvernement indien que chaque société municipale, chaque État est laissé à lui-même pour se faire vacciner. Le gouvernement indien envisage-t-il que, pour l’achat de vaccins étrangers, des États ou des sociétés individuels soumettent des offres ou allez-vous être une agence nodale pour les offres? » a demandé le tribunal.

Un banc composé des juges DY Chandrachud, L Nageswara Rao et Ravindra Bhatt a également demandé au Centre de produire son document de politique sur l’approvisionnement en vaccins et leur prix dans un délai de deux semaines. «Nous souhaitons comprendre la raison d’être de la double tarification», a déclaré la cour suprême, tout en demandant au gouvernement de déposer son document de politique pour montrer ce qui avait «pesé» en faveur de la nouvelle politique et pourquoi la politique précédente avait été «abandonnée».

Au cours de l’audience, les juges ont également demandé au solliciteur général Tushar Mehta pourquoi le Centre avait laissé le prix des vaccins aux fabricants alors même que la loi permettait au gouvernement de l’Union de déterminer lui-même le prix. Cependant, les juges se sont abstenus d’entrer dans le domaine de l’élaboration des politiques car cela «entraverait» les initiatives entreprises par le Centre pour négocier avec les fabricants de vaccins.

Jusqu’à présent, le Centre a fourni des vaccins gratuitement aux personnes de plus de 45 ans, tandis que les États ont demandé à conserver leurs propres dispositions logistiques pour vacciner la tranche d’âge des 18 à 44 ans.

«Pour la population de plus de 45 ans, nous fournirons des vaccins, mais pour moins de 45 ans, les États doivent prendre des dispositions. Votre justification pour faire cela était que le taux de mortalité est plus élevé au-dessus de 45 ans. Dans la deuxième vague de la pandémie, ce n’est pas seulement le groupe d’âge de plus de 45 ans qui est touché. Les moins de 45 ans souffrent également. »

Soulignant que la population entre 18 et 45 ans est également vulnérable car elle a tendance à sortir pour travailler, les juges ont voulu comprendre pourquoi la tranche d’âge de plus de 45 ans a été priorisée.

Se déclarant préoccupé par le fait que les gouvernements des États doivent payer des prix plus élevés pour le vaccin, le tribunal a également déclaré que le Centre devait acheter des vaccins pour tout le pays.

Le Centre a soutenu que les États n’étaient pas laissés à eux-mêmes alors que le gouvernement de l’Union négociait le prix du vaccin qui avait été fixé pour chaque État.

Mehta a assuré à la Chambre que le pays était en passe de vacciner l’ensemble de sa population adulte d’ici la fin de l’année, et que les États inoculaient principalement la tranche d’âge entre 18 et 45 ans. Il a également soutenu que les trois fabricants nationaux – Bharat Biotech, Serum Institute et les laboratoires du Dr Reddy – devraient être en mesure de fabriquer tous les jabs nécessaires.

Le SG a fait valoir que le gouvernement était en pourparlers avec des fabricants de vaccins étrangers comme Pfizer et d’autres, et pourrait être en mesure de vacciner tous les Indiens éligibles avant même décembre si les vaccins importés commencent à être administrés en Inde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.